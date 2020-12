Predstavitelia svetových náboženstiev sa zhodli. Vyzvali na zákaz konverznej terapie

Viac ako 300 náboženských predstaviteľov z 35 krajín sveta v stredu vyzvalo na zákaz tzv. konverzných terapií, ktorých cieľom je zmeniť sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu jednotlivcov. Informovala o tom agentúra AFP.

Výzva na ukončenie tejto praktiky, ku ktorej často dochádza v mene náboženskej viery, bola zverejnená britskou nadáciou Ozanne Foundation, ktorá bojuje za práva homosexuálne orientovaných veriacich v anglikánskej cirkvi.

Gay conversion therapy: Hundreds of religious leaders call for ban By Harry Farley BBC NewsPublishedduratio… https://t.co/dkxqaUS6jL pic.twitter.com/KatlXhZrUF

— Morning News 24/7 (@morning_news24h) December 16, 2020