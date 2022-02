Predseda SNS Andrej Danko má covid. Je to šialená choroba, tri dni som ledva prežíval, tvrdí

Bývalý predseda Národnej rady a súčasný šéf mimoparlamentnej strany SNS Andrej Danko dostal ochorenie Covid-19. Dnes to oznámil na svojom Facebooku, kde rovno opísal aj svoj priebeh. Ochorenie mu vraj otvorilo oči.

Šialená choroba

Danko chýbal na dnešných menších protestoch proti obrannej dohode s USA, ktoré sa konali v Bratislave. Svoju absenciu odôvodnil svojim zdravotným stavom. „Mne to dnes moje zdravie nedovolí prísť medzi vás. Mám Covid a tri dni som ledva prežíval. Je to šialená choroba. Vyjadrujem obrovskú úctu každému, kto to prekonal,“ píše vo svojom statuse.

„Nikdy som nepovedal, kto sa má alebo nemá očkovať. Nech sa každý rozhodne slobodne. To, čo mi vadí, že dva roky nie je systém pre pacientov. Ja som sa vynašiel cez kamarátov, ale čo majú robiť ľudia, ak nemajú to šťastie,“ dodal.

Ďalej dodal, že je veľmi nahnevaný. V tomto stave pozeral politické relácie, kde vraj strana Hlas-SD a jej predseda Peter Pellegrini klamali. Bývalého premiéra navyše obvinil, že práve kvôli nemu budú na našom území prítomné americké vojská. Pellegriniho však nezabudol vyzvať, nech sa k nemu pridá.