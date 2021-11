Predávajú aj 20-dňové novorodeniatka, ktoré potom prinútia k sobášu. Situácia v Afganistane je kvôli Talibanu kritická

Keď Taliban preberal vládu nad Afganistanom, zrejme to nedomyslel celkom do konca. Ukázalo sa totiž, že ekonomika niečo také nezvládne. Aby rodiny nehladovali, uchyľujú sa ku krutému kroku. S prísľubom budúceho manželstva predávajú aj bábätká, ktoré nemajú ešte ani mesiac.

Rodiny sú v zúfalej situácii

Množstvo obyvateľov Afganistanu sa ocitlo v kritickej situácii, sú bez práce a po krk v dlžobách. Mnoho rodín preto nemá na výber a musia predávať svoje deti, píše portál Daily Mail. Inak im hrozí, že pomrú od hladu. Podobne je na tom aj Fazal, ktorý donedávna pracoval v továrni na vypaľovanie tehál.

Svoje dve dcéry vo veku 13 a 15 rokov musel na sľúbený sobáš predať mužom, ktorí sú omnoho starší ako dievčatá. Dostal za ne veno vo výške 3 000 dolárov (v prepočte 2 673 eur). Obáva sa však toho, že ak sa peniaze minú, bude musieť predať aj svoju 7-ročnú dcéru. Muž je zo situácie, v akej sa jeho rodina ocitla, zúfalý.

Taliban sa k moci dostal 15. augusta, no odvtedy sa situácia v krajine rapídne zhoršila. Mnoho rodín je ochotných s prísľubom sobáša predať aj novorodené dievčatká, ktoré nemajú ešte ani mesiac. Detské sobáše sa v Afganistane diali už aj predtým, ochrancovia ľudských práv sa však obávajú, že následkom krízy sa ich počet v nasledujúcich mesiacoch zdvojnásobí. Podľa aktivistky bojujúcej za práva žien Wazhmy Froghovej niečo také ani nie je možné považovať za manželstvo, je to znásilňovanie detí.

K sobášu sú nútené malé dievčatká

Neraz sú k sobášu nútené aj 10-ročné dievčatká, nie je však jasné, či sú nútené aj k sexu ešte predtým, ako dosiahnu obdobie puberty. Informáciu, že rodiny ponúkajú aj 20-dňové novorodeniatka, potvrdila aj organizácia UNICEF. Tá sa obáva toho, že v Afganistane čoskoro nastane humanitárna kríza, akú svet doteraz nevidel.

Už teraz množstvo rodín hladuje a odhaduje sa, že do roku 2022 sa až 97 % ocitne pod hranicou chudoby. Po tom, čo sa k moci dostal Taliban, bola pozastavená väčšina zahraničnej pomoci a miliardy dolárov v afganských aktívach boli zmrazené v zahraničí. Ceny potravín prudko vzrástli, milióny ľudí prišli o prácu alebo nedostávajú výplatu. Niektorí ľudia už aj teraz zarábali v priemere menej ako 3 doláre denne, teraz však prišli aj o túto plácu.

Svoju 7-ročnú dcéru Zohru bol nútený predať aj Qadir. Predal ju 52-ročnému mužovi za 1850 dolárov (v prepočte menej ako 1650 eur), pričom rodina netuší, kedy si muž po dievčatko príde a vôbec ho nepoznajú. Rodiny neraz deti predávajú nielen preto, aby získali veno, ale aj preto, aby mali menej hladných krkov na kŕmenie. Najatraktívnejšie sú pre kupujúcich malé dievčatká, pričom ceny sa pohybujú od 500 do 2 000 dolárov (v prepočte približne 450 až 1 800 eur).

Muži si z nich robia otrokyne, hrozí im aj sexuálne násilie

Rodičia odovzdávajú svoje deti do rúk starším mužom aj v záujme vyrovnania dlhov. Froghová zaznamenala prípad, kedy majiteľ nehnuteľnosti vzal rodine 9-ročné dievčatko za to, že nemali z čoho zaplatiť nájom. Iný muž zas bol nútený nechať svojich 5 detí v mešite, pretože rodina nemala čo do úst. Ešte v ten istý deň boli 3 dievčatá prinútené vydať sa. Všetky mali menej ako 13 rokov.

Predávanie detí za účelom sobáša je nelegálne a nijak nesúvisí s náboženstvom v krajine, rodiny sú však v zúfalej situácii a jednoducho nemajú na výber. UNICEF už spustil program finančnej pomoci, ktorý má znížiť riziko toho, že budú rodiny hladovať a deti budú nútené k sobášom. Zároveň spolupracuje s náboženskými vodcami na tom, aby sa zakázali sobáše neplnoletých dievčat.

Pred nástupom Talibanu bola legálna hranica pre sobáš 16 rokov, čo je o 2 roky menej, ako je medzinárodné minimum. Taliban sa však riadi zákonom šaríe, ktorý minimálny vek nestanovuje. Až 28 % dievčat sa v Afganistane vydá skôr, ako dosiahnu vek 18 rokov. 4 % sa vydajú v čase, keď ešte nemajú ani 15 rokov. Ak sa bude kríza naďalej zhoršovať, čoskoro bude k sobášu nútených viac ako 50 % dievčat mladších ako 18 rokov.

Dievčatá, ktoré sú k sobášu prinútené v tak mladom veku, sú neraz vystavené domácemu násiliu a sú často obeťami znásilnenia. To často končí nechceným tehotenstvom, ktoré môže ohroziť ich zdravie. Nielen fyzické, ale aj emocionálne a psychické. Muži si z dievčat neraz robia slúžky a otrokyne.