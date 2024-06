Pred nami je pekelne horúci deň: Teploty budú vyššie než včera, počasie sa ale čoskoro pokazí. Prídu búrky aj saharský prach

Slovensko v uplynulých dňoch zasiahlo letné počasie a inak tomu nebude ani v utorok. Aktuálne môžeme hovoriť o prvých výraznejších horúčavách tohto roka, ktoré trvajú už viac ako týždeň.

Aj dnes sa treba pripraviť na výrazne vysoké teploty, tie sa podľa iMeteo môžu vyšplhať na +32 °C.

„Stred tlakovej výše, ktorá bude zasahovať aj do našej oblasti, sa mierne presunie. Konkrétne z Dánska nad Baltské more. Dnes preto možno počítať s jasným až polooblačným počasím. Miestami bude prechodne zväčšená oblačnosť,“ píše portál.

To však neuberie z teplôt. Maximá sa budú pohybovať od +27 do +32 °C, chladnejšie bude len na hornom Spiši, Liptove a na Orave, asi +25 °C.

Na východe, konkrétne na Zemplíne, v Above a Šariši bude fúkať slabý severný vietor.

Slovenský hydrometeorologický ústav opäť upozorňuje na nutnosť brániť sa pred slnečnými lúčmi. UV index dnes na poludnie dosiahne hodnotu 7,3. Vyhľadajte tieň, chráňte sa odevom, ochranným krémom, okuliarmi, nezabudnite na pokrývku hlavy a pitný režim.

Počas dnešného dňa treba rátať aj s tým, že sa v ovzduší nad Slovenskom nachádzajú čiastočky saharského prachu. Ďalšia vlna príde už v stredu, kedy sa obnoví južné prúdenie do našej oblasti.

Stredou zároveň skončí aj stabilné počasie. Aj keď teploty budú naďalej vysoké, od juhu k nám bude prúdiť vlhší vzduch, čo znamená, že možno očakávať prehánky aj búrky.