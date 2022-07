Prečo sa rozprávame sami so sebou? Vnútorný hlas je dôležitá súčasť nášho života, no treba ho vedieť používať

Každý jeden z nás má pravdepodobne svoj vnútorný hlas, ktorým komentujeme jednotlivé udalosti, ktoré sa nám dejú. Jednoducho sa so sebou rozprávame vo svojej hlave, na čom nie je nič zlé, ba práve naopak, píše CNN.

To, ako sa rozprávame sami so sebou má navyše veľký vplyv na náš rozvoj a mentálne zdravie, hovorí psychologička Melinda Fouts. „Náš vnútorný hlas je viacúčelový nástroj, podobne ako napríklad švajčiarsky nôž,“ prezradil ďalší odborník na psychológiu, Ethan Kross z univezity v Michigane.

Toxický vnútorný hlas

Problémom však podľa neho je, že veľa ľudí jednoducho nevie, ako sa so sebou správne rozprávať a náš vnútorný monológ sa môže rýchlo stať nepríjemným, sebakritickým či škodlivým. Zdravá samomluva je kľúčová pre našu pozornosť, nacvičovanie náročných situácií, lepšie pochopenie života či formovanie identity.

Návšteva profesionála nám môže s vylepšením vnútorného monológu pomôcť, no existujú aj iné spôsoby, ako sa naučiť správne rozprávať sám so sebou. „Ak si uvedomíte, že máte veľmi toxickú či negatívnu samomluvu a chcete to zmeniť, ak ste usilovný a disciplinovaný, aby ste to riešili, zmení sa to,“ prezradila Fouts.

To, ako sa so sebou rozprávame môže mať pôvod napríklad v našej genetike či skúsenostiach. Ako však poraziť negatívny vnútorný hlas? Fouts odporúča začať niečím, čo nazýva „úvodná veta“. Tá pôsobí proti negatívnemu presvedčeniu. Môže to byť napríklad jednoduchá veta v zmysle „som viac než dobrý“. Jej cieľom je zastaviť negativitu.

Treba sa obklopiť správnymi ľuďmi

Najmä v stresových či iných vypätých situáciách ale môžeme na túto vetu zabudnúť. Psychologička ju preto odporúča napísať na predmety ako je zrkadlo či prilepiť magnetom na chladničku. Jednoducho na miesta, na ktoré sa často pozeráme.

Kross ďalej odporúča sa napríklad pred príhovorom zhlboka nadýchnuť či buchnúť si päsťou do dlane. Cieľom je zachovať pocit kontroly nad situáciou. Ďalšou metódou je predstavenie si, ako sa budete ohľadom danej situácie cítiť o nejaký čas, o týždeň či o mesiac.

Pomôcť dokáže aj zmena prostredia alebo návšteva prírody. Jednou z najdôležitejších vecí je ale obklopenie sa správnymi ľuďmi, ktorí nám pomáhajú rásť a neničia nám naše psychické zdravie.