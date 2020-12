Prečo nás ešte nikdy nenavštívili mimozemšťania? Možno by ich to vyšlo pridraho

Niektorí existenciu mimozemšťanov popierajú, iní zas veria, že mimozemšťania už medzi nami sú, len o nich nevieme. Jedna z teórií hovorí, že nejaká mimozemská civilizácia nás istotne pozoruje, len sa nás zatiaľ neodhodlala navštíviť.

Prečo sa ešte mimozemšťania neobjavili?

V roku 1950 si vedec Enrico Fermi sadol so svojimi kolegami z inštitútu Los Alamos National Laboratory za jeden stôl počas obeda. Diskusia čoskoro nabrala zvláštny smer, hovorilo sa o mimozemšťanoch. V istej časti diskusie sa Fermi svojich kolegov opýtal: „Kde sú všetci?“ Práve táto otázka sa stala základom pre vytvorenie tzv. Fermiho paradoxu, píše portál Science Alert.

Fermiho paradox pojednáva o zjavnom rozpore medzi vysokou pravdepodobnosťou existencie mimozemskej civilizácie a medzi nedostatkom akýchkoľvek dôkazov o jej existencii. Od čias, kedy Fermi položil svoju otázku, sa na ňu pokúšalo odpovedať mnoho odborníkov. Jedna z teórií napríklad hovorí, že medzihviezdna kolonizácia sa riadi tzv. teóriou perkolácie. Tá sa zaoberá domnienkou, že vzhľadom na rozmery a vek vesmíru by už jeho značná časť dávno mala byť osídlená mimozemskými civilizáciami, píše portál Universe Today.

Veď len v Mliečnej ceste sa nachádzajú milióny hviezd, o ktoré by sa iná civilizácia mohla teoreticky zaujímať. Akákoľvek iná inteligentná forma života žijúca niekde v našej galaxii by bola s veľkou pravdepodobnosťou rovnako zvedavá ako človek, čo znamená, že by sa pokúsila preskúmať aj ďalšie galaxie. Tak ako človek, aj mimozemšťania by však na presun vo vesmíre potrebovali prostriedky a technológie na istej úrovni. Z vlastnej skúsenosti vieme, že vytvoriť takú technológiu nie je vôbec jednoduché.

Prekážku predstavuje čas aj priestor

Na zamyslenie je aj Einsteinova teória relativity. Tá hovorí, že nič nemôže cestovať rýchlosťou väčšou, ako je rýchlosť svetla. Pohybovať sa vo vesmíre rýchlosťou svetla je teda pre človeka nemožné, nehovoriac o prekročení tohto limitu. Aj keď sa v súčasnosti už človek dostane na obežnú dráhu Zeme bez väčších problémov, na cestu do inej galaxie sa stále vydať nemôžeme. Okrem toho, „výlety“ do vesmíru sú pre nás finančne náročné.

Pri otázke, prečo nás zatiaľ mimozemšťania nenavštívili, sa teda musíme zamyslieť nad ich možnosťami, ale aj nad ich motiváciou. Radi si totiž o Zemi myslíme, že má jedinečné postavenie vo vesmíre a lepšia planéta už neexistuje. Čo ak sa však mýlime? Čo ak pre mimozemšťanov nie sme zaujímaví, pretože niekde v inej galaxii sa nachádza civilizácia, ktorá je omnoho zaujímavejšia?

Ďalším dôvodom vesmírneho „ticha“ môže byť fakt, že mimozemská civilizácia si k nám jednoducho nedokáže nájsť cestu, podobne ako sme my zatiaľ nikdy žiadnu civilizáciu vo vesmíre neobjavili. Je možné, že najvýznamnejšími faktormi sú čas a priestor. Mimozemská civilizácia totiž môže vysielať signály, tie však musia vo vesmíre prekonať množstvo prekážok a k Zemi sa tak nikdy nedostanú, píše štúdia Carla Sagana a Williama Newmana publikovaná v časopise Icarus. Alebo sa k nám raz možno dostanú, môže to však trvať desiatky, ba dokonca stovky rokov.

Niektoré civilizácie chcú možno ostať „doma“

Geoffrey Landis sa zas v roku 1993 vyjadril, že ak by aj mimozemské civilizácie existovali, nepoznáme ich motivácie. Nie každá musí chcieť skúmať iné svety, niektoré civilizácie sa možno rozhodli, že im je jednoducho dobra tam, kde sú a nič iné skúmať nemusia, píše portál NASA. Landis dodáva, že ani ľudia neosídlili každý kút Zeme a kvôli migrácii je nás niekde viac a niekde zas menej. Je teda pravdepodobné, že to platí aj pre vesmír. Ak niekde mimozemské civilizácie sú, aj tak je pravdepodobné, že v každom momente ostane veľká časť vesmíru neosídlená.

Samozrejme, každá z týchto teórií má svoje nedostatky. Je však pochopiteľné, že s takýmto nedostatkom údajov či dôkazov sa jednoducho nepracuje ľahko a nateraz nám neostáva nič iné, len vytvárať dohady a dúfať, že raz sa dôkaz o existencii mimozemskej civilizácie predsa len objaví.