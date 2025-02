Navštívili sme bývalú Černákovu diskotéku, videli smej jej plány. Bianca je milionárka, ľudia si myslia, že je zneužívaná

Začiatok februára bol bohatý na množstvo spoločenských či politických udalostí. O všetkých vás radi informujeme a prinášame vždy tie najnovšie a najzaujímavejšie správy. Okrem kratších informatívnych článkov pripravujú pre vás naše redaktorky a redaktori veľké a rozsiahle reportáže, rozhovory alebo články, ktoré určite stoja za vašu pozornosť. Preto vám prinášame ich celotýždňový prehľadný sumár, z ktorého, ak vás zaujmú, tak sa na ne môžete jednoducho prekliknúť.

Ikonické kino chátra

Jedna z ikonických stavieb Košíc už dlho chátra. Kino Družba sa nachádza priamo vedľa rušnej hlavnej cesty. Budovu neraz obklopujú ľudia bez domova a alkoholici, na viacerých miestach je zamrežovaná či inak zabezpečená pred neželanými návštevníkmi. Z každej strany ju „zdobia“ čmáranice od pouličných „umelcov“. Aký je ďalší osud kina, ktoré pozná hádam každý rodený Košičan?

Naša redaktorka sa bola na kino pozrieť a opísala nielen časy jeho veľkej slávy, ale žiaľ aj úpadok. Je síce snaha obnoviť ho, ale podarí sa to? V rekonštrukcii Kina Družba má takpovediac prsty aj spevák kapely No Name. Či sa celý projekt dočká nejakého pokroku, budeme sledovať.

Viac sa dozviete tu: Je jediné kino svojho druhu na Slovensku, strašidelne chátra: Obnoviť ikonu pomáha aj spevák No Name, bude to stáť milióny

Opustená vila brutálneho mafiána

S mafiou sa na Slovensku spájajú hlavne divoké 90. roky, počas ktorých nastal vzostup viacerých známych bosov. Sú však miesta, ktoré mafiou žijú dodnes. Azda najvýraznejšie vyčnieval Mikuláš Černák, ktorý sa v tej dobe považoval za hlavu tuzemského organizovaného zločinu.

Kým jeho pôsobenie sa na prelome milénií končilo, na južnom Slovensku nastal zrod najbrutálnejších mafiánov, akých si naša história pamätá – sátorovcov. Tentoraz sme sa zamerali na obec Dolný Chotár, ktorá je s mafiou spätá viac, ako by sa mohlo zdať.

Prečítajte si o nej TU: V lesoch je ukrytá opustená vila brutálneho mafiána, obyvateľov strašia zakopané telá. Toto je najtemnejšia slovenská obec.

Biohacker odporúča ako žiť život plný energie

Dušan Plichta nie je „robot zo skúmavky“ a neplánuje ani žiť do veku 150 rokov. V prístupe k svojmu zdraviu zvolil šikovné metódy, vďaka ktorým je jeho život plný pohody, vitality a spokojnosti. Naučil sa bojovať so záťažou a využiť vedu, aby zdravie, namiesto 35 tabletiek, znamenalo doslova len ranný oddych na slniečku.

Naša redaktorka vám priniesla s Dušanom inšpiratívny rozhovor, v ktorom sa dozviete, čo vlastne biohacking je, aké návyky si Dušan osvojil, ale aj aký má názor na najslávnejšieho biohackera a milionára Bryana Johnosona, ktorý sa na sebe snaží „zastaviť“ starnutie.

Rozhovor nájdete tu: Biohacker Dušan Plichta: Nie som robot zo skúmavky, chcem žiť život v plnej energii. Na dlhovekosť odporúčam jesť toto

Na TikToku strašia koncom sveta

Tvorivá spoločnosť sa snaží získať ľudí strašením o katastrofe na Zemi, využíva k tomu aj sociálne siete, kde majú desaťtisíce fanúšikov. Spochybňujú tiež klimatickú krízu a hovoria o konci sveta. Polícia pred nimi varovala už v minulosti.

Zistili sme, že na sociálnych sieťach zažívajú veľký úspech. Zameriavajú sa na mladých ľudí, ktorým prostredníctvom videí sprostredkúvajú svoje videnie sveta.

Prečo môže byť toto hnutie nebezpečné, sa dozviete TU: Apokalyptické hnutie cieli na mladých ľudí: Na TikToku strašia koncom sveta, polícia pred nimi varovala.

Založil svetoznámu Patagoniu

Značka, ktorú možno mnohí z vás nosíte, skrýva za sebou fascinujúci príbeh. Zakladateľ tejto spoločnosti miluje prírodu a je s ňou zžitý do dnešných dní, a možno, ale nielen preto, je Patagonia taká úspešná.

Naša redaktorka opísala v článku fascinujúci príbeh zakladateľa od čias, keď bol len vagabundom ponevierajúcim sa po kopcoch až po moment, keď sa zakladateľ s miliardovou spoločnosťou rozhodol s ňou naložiť spôsobom, aký vás určite prekvapí.

Viac o Patagonii si prečítate tu: Jedol mačacie konzervy, z kurníka vybudoval miliardovú firmu: Zakladateľ značky Patagonia rozdáva celý svoj majetok

Obávaný Piťo sa môže dostať z basy

Vodcu skupiny piťovci, Juraja Ondrejčáka zadržali v novembri 2011. Piťo bol v roku 2014 odsúdený za viaceré vraždy, nedovolené ozbrojovanie, alebo hrubý nátlak na 16 rokov. Teraz je možné, že sa dostane na slobodu.

Prečo sa o jeho stúpencoch hovorilo ako o „armáde“ a aké autá sú pre nich charakteristické? Juraj Ondrejčák, ktorého prezývali Piťo, bol tiež označovaný ako mafiánsky bos novej generácie. Skôr než začal písať svoj príbeh v organizovanom zločine, navštevoval vojenskú školu, ktorú však nedokončil.

Jeho príbeh si môžete prečítať TU: Mafián novej generácie, jeho „vojaci“ terorizovali Bratislavu: Obávaný Piťo sa môže dostať z basy.

Za vypitie baktérií dostal Nobelovu cenu

Meno austrálskeho lekára Barry Marshalla vám nemusí nič hovoriť, avšak vo veľkom sa zaslúžil o to, ako sa dnes lekári pozerajú na žalúdočné vredy. Verilo sa totiž, že vznikajú pôsobením stresu.

Marshallovi s kolegom sa to ale nepozdávalo a navrhli inú teóriu, ktorej nikto neveril. Aby svoje tvrdenia dokázal, rozhodol sa vypiť bakteriálny roztok so známym patogénom.

“V zúfalstve som jedného dňa vypil túto bakteriálnu kultúru a v priebehu nasledujúceho týždňa či dvoch som dostal dosť vážny žalúdočný katar so závratmi,“ povedal.

Ako to celé skončilo a ako za to dostali Nobelovu cenu? To sa dozviete tu: Lekári sa mu vysmievali: Aby dokázal, že má pravdu, vypil bakteriálny roztok a nakazil sa. Dostal za to Nobelovu cenu

Netrebko vyvolala škandál v SND

Anna Netrebko síce začínala pracovať v divadle, no nie na pozícii speváčky. V Mariinskom divadle v Petrohrade pracovala ako upratovačka, chcela tým začať kariéru v oblasti divadla a opery. Na Slovensku jej meno zarezonovalo najmä po oznámení jej vystúpenia v Slovenskom národnom divadle (SND).

Aký vzťah má k Putinovi a aký postoj má k vojne na Ukrajine?

Kto je operná speváčka, o ktorej Rusi hovoria ako o svojej pýche, sa dozviete TU – „Pýcha Ruska“ začínala ako upratovačka v divadle. Netrebko vyvolala škandál v SND, Putin jej poslal telegram.

Najlepšie termálne kúpele u našich susedov

Leto je stále v nedohľadne, no vynikajúcim obdobím na dovolenkovanie môže byť aj zima alebo začiatok jari. Či už obľubujete aktívne strávenie voľného času alebo radšej leňošíte a jednoducho si užívate prítomný okamih, za jedným aj druhým tipom výletu sa oplatí vycestovať k našim susedom.

Naša redaktorka našla pre vás tie najlepšie termálne kúpele, avšak budete musieť vycestovať zo Slovenska. Kde sa nachádzajú a koľko vás ich návšteva bude stáť?

Všetko o najlepších kúpeľoch sa dozviete tu: Okúpete sa vo vode horúcej 37 °C a z ceny spadnete zo stoličky: Našli sme najlepšie termálne kúpele u našich susedov

Politici a ich autonehody

Nedávna nehoda vládneho vozidla ministra financií Ladislava Kamenického obletela Slovensko. Zároveň pripomína ďalšie incidenty štátnikov z bližšej aj zo vzdialenejšej minulosti, ktoré v mnohých prípadoch spôsobili oni.

Pripravili sme pre vás príbehy tých najzaujímavejších, figurujú v nich známe kauzy, ale aj smrť človeka.

Môžete si o nich prečítať TU: Kondómy v saku aj Kollárova konštrukcia okolo hlavy: Bizarné nehody slovenských politikov majú prepojenia s kauzami.

Osmičkový prápor

V priebehu druhej svetovej vojny sa v roku 1942 zrodila neuveriteľná jednotka, ktorá čelila nielen nástrahám vojny, ale aj hlbokému rasizmu, sexizmu a segregácii. Členkami 6888. práporu ústredného poštového adresára boli prevažne Afroameričanky. Označované boli ako ženský vojenský prápor, ktorý bojoval počas 2. svetovej vojny, aj keď nikdy nevzali do ruky zbraň. Dnes sú z týchto žien hrdinky, ktoré sa už navždy zapísali do dejín, no počas svojho boja museli čeliť obrovským predsudkom.

Naša redaktorka v článku napísala o tomto zaujímavom prápore, unikáte 2. svetovej vojny, v ktorom pôsobili ženy. Aká bola ich úloha?

Viac sa dozviete tu: V 2. svetovej vojne bojoval aj prápor afroamerických žien: Nikdy nepoužili zbraň, uznanie dostali až po 36 rokoch

Kanyeho Bianca

Bianca Censori vzbudila vlnu kontroverzie, keď sa na udeľovaní hudobných cien Grammy postavila pred fotografov, zhodila zo seba čierny kožuch a odhalila svoje telo. Predviedla sa v priesvitnom outfite, pričom celý svet videl jej zadok, prsia aj intímne partie. Vedľa nej počas celého šokujúceho činu stál jej manžel Kanye West a v mnohých vzbudil znepokojenie.

Naša redaktorka sa pozrela na tajomnú austrálsku modelku, ktorá sa dostala do povedomia širokej verejnosti až po začatí vzťahu s kontroverzným Kanyeom Westom. Rozoberala tiež nedávne udeľovanie Grammy, a to, čo týmto počinom mohli sledovať.

Viac o Biance sa dozviete tu: Nahý zadok a prsia ukázať nechcela, odhalila tajná informácia: Bianca je milionárka, ľudia sa boja, že ju Kanye zneužíva

Černákova diskotéka

Oslava 31. narodenín Mikuláša Černáka bola priam legendárna. Konala sa koncom roka 1997 v jeho ikonickom diskoklube Shark v Banskej Bystrici. Bos v dokonale nablýskanom saku si pripíjal so svojimi hosťami, ktorí mu zaspievali „živijó“. Táto spomienka sa objavila aj v snímke ČERNÁK od režiséra Jakuba Kronera, ktorá aktuálne ovláda slovenské kiná.

Naša redaktorka sa vybrala na toto miesto, teda tam, kde kedysi sídlil diskoklub Shark. Momentálne tam nájdeme kabaret La Comedy, ale stále sa tam nachádzajú pozostatky slávneho Černákovho klubu. Pri tejto príležitosti sa redaktorka rozprávala aj so zakladateľom kabaretu, ktorý jej ochotne porozprával o minulosti tohto miesta.

Viac sa dočítate tu: Videli sme plány Černákovej diskotéky: Boli sme na mieste, kde sa v divokých 90. rokoch ozývala streľba, dnes je tu kabaret