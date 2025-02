Na výplatnej listine má údajne novinárov, protestujúcich aj migrantov: Prečo ľudia všetky problémy zvaľujú na Georgea Sorosa?

Stal sa terčom mnohých konšpiračných teórií. Podľa nedávnych vyjadrení premiéra Roberta Fica platí aj slovenských novinárov. Kto ale je v skutočnosti miliardár George Soros, a prečo ho ľudia spomínajú v súvislosti s každou konšpiráciou, na akú si len spomeniete?

Článok pokračuje pod videom ↓

Unikli pred hrôzami koncentračného tábora

Ako sa dozvedáme z webu Britannica, George Soros sa narodil 12. augusta 1930 v Budapešti. Pôvodne sa volal György Schwartz, v roku 1936 sa však jeho otec rozhodol meno rodiny zmeniť, aby sa vyhol prenasledovaniu. George vyrastal v židovskej rodine a jeho život bol napriek rôznym opatreniam rodičov obrátený hore nohami v roku 1944, keď nacistické vojská vtrhli do Maďarska.

Jeho rodina sa rozdelila a za pomoci falošnej dokumentácie sa pokúsila uniknúť pred hrôzami, ktoré by im po dolapení hrozili za múrmi koncentračného tábora. V roku 1947 sa napokon George a jeho rodina presťahovali do Londýna. George sa pôvodne chcel stať filozofom a istý čas filozofiu aj študoval, no napokon sa tohto sna vzdal a presedlal na ekonomické témy.

Popri škole si privyrábal na železnici, ale aj v bare ako čašník. Filozofia si však v jeho živote získala pevné miesto. Verí najmä presvedčeniu, že žiadna ideológia nie je na sto percent pravdivá. Spoločnosť podľa neho môže prekvitať len vtedy, ak je zachovaný rešpekt k právam jednotlivca.

Neskôr začal pracovať v banke a v roku 1956 sa presťahoval do New Yorku, kde sa zamestnal na Wall Street. Darilo sa mu výnimočne dobre a dokázal sa veľmi rýchlo presadiť. V roku 1973 založil svoj vlastný hedžový fond, neskôr známy ako Quantum Fund, a to za pomoci 12 miliónov dolárov od investorov, píše web Biography.

Vo svete financií sa stal legendou

Bol to veľmi múdry krok, ktorý mu priniesol obrovské bohatstvo. Vo svete investícií sa stal legendou. Vďaka tomu sa dokonca zapísal aj na zoznam najbohatších ľudí planéty. Podľa webu Investopedia, v septembri minulého roka jeho majetok siahal k hodnote približne 7,2 miliardy dolárov. Viac ako 32 miliárd dolárov však počas svojej kariéry venoval na rôzne dobročinné účely.

Okrem financií sa totiž Soros venuje aj filantropii, a to už od roku 1979. V roku 1984 založil Open Society Foundations, nadáciu, ktorá financuje pestrú škálu globálnych iniciatív vo viac ako 100 štátoch na podporu spravodlivosti, vzdelávania, verejného zdravia, rozvoja podnikania či nezávislých médií. Nadácia tiež pomáha oblastiam, ktoré boli zasiahnuté prírodnou katastrofou. Podporuje umenie a bojuje proti odlivu talentovaných ľudí z východných častí Európy.

Nadácia o sebe tvrdí, že jej cieľom je budovať „živé a tolerantné demokracie, ktorých vlády sú zodpovedné a otvorené účasti všetkých ľudí“. Podľa BBC Soros minul miliardy dolárov na podporu ľudských práv. Podporuje aj rôzne liberálne demokratické projekty, následkom čoho sa stal terčom kritiky a mnohých, neraz úplne absurdných konšpiračných teórií. Ľudia ho neraz vykresľujú ako majstra manipulátora demokracie.

Financuje vraj migrantov, ale aj protestujúcich

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM Dočítať článok Prihlásiť sa Ponuka predplatného