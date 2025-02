Pľuli na ňu a vyhrážali sa jej smrťou: Žene nikto neveril, že jej dieťa zjedol dingo, prípad storočia mal šokujúci záver

Austrálčanka prežila niečo, čo by ste nikomu nepriali ani v tom najhoršom sne. Po útoku divej šelmy prišla o dieťa. Ľudia však neverili, že dingo jej vzal dcéru a napokon skončila za mrežami. Lindy Chamberlain sa síce napokon spravodlivosti dočkala, hlbokú ranu to ale nezahojí.

Jedným z najhorších dní v živote Lindy a Michaela Chamberlainovcov bol zrejme 17. august 1980. Ako píše All That Is Interesting, manželia sa spolu so svojimi tromi deťmi Aidenom, Reaganom a Azariou, ktorá bola v tom čase ešte len bábätko, vybrali kempovať k austrálskej hore Uluru (známa posvätná hora miestnych domorodcov, známa aj ako Ayers Rock) . Výlet spočiatku nebol ničím výnimočný. Rodina skúmala okolie a pustila sa do reči s ďalšími turistami. Všetko sa však zmenilo večer, keď rodina uložila najmladšiu dcéru spať. Lindy zrazu okolo ôsmej večer začula zo stanu Azariin plač. Keď k nemu prišla, uzrela, ako z neho uháňa dingo.

Azaria bola preč a vnútro stanu bolo pofŕkané krvou. Okolo stanu, ale aj v ňom, boli stopy po dingovi a v piesku bolo vidno stopy, akoby zviera niečo ťahalo so sebou. Na niekoľkých miestach boli priehlbiny, kde dingo zrejme dieťa položil, aby si chvíľu oddýchol. Bolo v nich dokonca vidno vzor, ktorý v piesku zanechal sveter, ktorý malo dieťatko na sebe, píše web Lindy Chamberlain.

Azaria Chamberlain was a nine-week-old Australian baby girl who was killed by a dingo on 17 August 1980 during a family camping trip. Her body was never found.

Her parents, Lindy and Michael Chamberlain, reported that she had been taken from their tent by a dingo but nobody… pic.twitter.com/89CiNF3HIo

— Fascinating (@fasc1nate) November 16, 2024