Prečo deti nemôžu piť kávu? Vedci prišli s odpoveďou, ktorá vyvracia to, čo sme si doposiaľ mysleli

Napríklad, deti nepijú kávu. Je to nápoj, ktorý si smú užívať len dospelí. Zamysleli ste sa však niekedy nad tým, prečo je to tak? Doteraz panoval názor, že pitie kávy v útlom veku môže obmedziť rast dieťaťa. Vedcom sa však podarilo dokázať, že to nie je pravda.

Káva nespôsobí, že dieťa ostane nízke

Mnoho ľudí verí, že deti nesmú kávu piť preto, lebo by mohla negatívne ovplyvniť ich rast. Ako však informuje portál Live Science, nie je to pravda. Nepodarilo sa nájsť žiaden vedecký dôkaz potvrdzujúci, že by káva akokoľvek ovplyvnila rast alebo vývin dieťaťa. Výška človeka je ovplyvnená množstvom iných faktorov. Napríklad, vedcom sa podarilo identifikovať stovky génov, ktoré sú zodpovedné približne za 16 % toho, do akej výšky človek v dospelosti dorastie.

Dôležitú úlohu zohráva aj celkové zdravie dieťaťa. Už niekoľko štúdií potvrdilo, že opakujúce sa infekcie v detskom veku môžu negatívne ovplyvniť vstrebávanie živín, a teda aj rast kostí. Výška dieťaťa závisí aj od toho, ako sa stravuje matka v tehotenstve, ale aj to, akú potravu prijíma dieťa v útlom veku. Prečo teda ľudia stále veria tomu, že ak bude dieťa piť kávu, nenarastie?

Presná odpoveď na túto otázku nejestvuje, existuje však niekoľko teórií. Napríklad, v roku 1980 niekoľko štúdií naznačilo, že pravidelné pitie kávy môže viesť ku vzniku osteoporózy, pretože káva vedie k zvýšenej miere vylučovania vápnika. Ak by to bola pravda, znamenalo by to, že pitie kávy v detstve by zapríčinilo k oslabeniu kostí, následkom čoho by dieťa ostalo nízkeho vzrastu. Štúdie však opomenuli dôležitý faktor. Konzumenti kávy pili menej mlieka (dôležitý zdroj vápnika) ako ľudia, ktorí kávu nepili. Je teda pravdepodobné, že problém nebol spôsobený pitím kávy, ale naopak tým, že ľudia nepili mlieko.

Radšej slabú kávu ako sladené nápoje

Domnienku neskôr potvrdili ďalšie štúdie. Portál Harvard Health Publishing informoval, že naozaj neexistuje priame prepojenie medzi konzumáciou kávy a zvýšeným rizikom vzniku osteoporózy. Problémom je okrem odborníkov fakt, že vykonaných bolo v priebehu desaťročí množstvo štúdií, neraz s protirečivými výsledkami. To viedlo k tomu, že ľudia boli zmätení z toho, ako teda káva na človeka v skutočnosti účinkuje.

Ďalším zo strašiakov bola informácia, že kávu by nemali piť tehotné ženy, pretože konzumácia kofeínu zvyšuje riziko potratu a toho, že dieťa bude mať nízku pôrodnú hmotnosť. Nevýhodou týchto štúdií je však to, že boli vykonané na veľmi malej vzorke. Nie je z nich teda možné vyvodiť jasný záver. Aj WHO preto odporúča piť menej kávy počas tehotenstva, netvrdí však, že žena musí kávu prestať piť úplne.

Výsledok je teda takýto: káva nijak neohrozuje rast dieťaťa. Naopak, je zdravšie, ak si občas uchlipne zo slabej kávy, ako keď denne pije nápoje presýtené cukrom. Platí však, že všetko s mierou. Určite sa so svojim dieťaťom nedeľte o dvojité espreso. Aj u dospelého totiž môže káva vyvolať úzkosť, zvýšiť krvný tlak a ovplyvniť kvalitu spánku, píše American Academy od Pediatrics.