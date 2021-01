Koľko kávy denne je ešte zdravé množstvo? Vedci vysvetlili 5 znakov, kedy viete, že už ste závislí

Ráno si bez nej nevedia predstaviť milióny ľudí a vo svete kávy si každý nájde tú svoju obľúbenú. Ako však zistíte, že ste od kávy závislí a je najvyšší čas na zmenu?

Aj keď to tak možno nepôsobí, aj kávu možno považovať za návykovú látku. Jej pitie má jednoznačne svoje výhody, ale aj nevýhody. Za zdravú hranicu, ktorú by dospelý človek nemal prekračovať, sa považuje 40 miligramov kofeínu denne, píše portál Science Times. Toto množstvo predstavuje štyri šálky kávy denne.

Avšak to, koľko kávy denne vám prospeje a koľko vám môže uškodiť, závisí od veľkého množstva faktorov, vrátane zdravotného stavu či toho, akú kávu pijete.

Ako informuje americká Správa potravín a liečiv, napriek množstvu zdravotných benefitov kávy by sme nemali konzumovať viac, ako je odporúčané denné množstvo. Prekračovanie tejto hranice totiž môže spôsobiť vážne zdravotné ťažkosti. Ako teda zistíte, že ste závislí od kávy a mali by ste si dávať väčší pozor na to, koľko jej denne vypijete?

Zvýšená miera úzkosti

Ako informuje štúdia publikovaná v časopise Journal of Psychopharmacology, konzumácia nadmerného množstva kávy môže u jedinca vyvolať úzkostné a depresívne stavy. Podľa odborníkov by sme nemali konzumovať viac ako 1 000 miligramov kofeínu za týždeň, ak sa chceme úzkostiam vyhnúť. Okrem toho, ak jedinec už trpí úzkosťami, mal by na čas kofeín vylúčiť úplne, varuje Národný inštitút duševného zdravia. Kofeín totiž môže stav zhoršiť, pripraviť človeka o kvalitný spánok a aktivovať v organizme tzv. režim „úniku alebo útoku“.

Narušený spánkový cyklus

Ak mávate ťažkosti so zaspávaním, mali by ste zvážiť, koľko a akej kávy budete piť k večeru. Konzumácia nadmerného množstva kávy pred spaním totiž môže narušiť spánkový cyklus, píše American Academy of Sleep Medicine.

Po vypití kávy vplýva kofeín na náš organizmus ešte najmenej 5 hodín. Ak teda vypijete kávu menej ako 5 hodín pred tým, ako si ľahnete do postele, môže to znížiť kvalitu spánku. To povedie k tomu, že sa na ďalší deň nedokážeme poriadne sústrediť, sme vyčerpaní a nespokojní. Následkom toho pijeme viac kávy, aby sme sa prebrali a vzniká akýsi začarovaný kruh.

Zvýšený srdcový tep

Priveľa kávy môže spôsobiť, že sa zmení aj váš srdcový rytmus. Ako informuje portál The Healthy, zrýchlený srdcový tep môže byť okrem iného aj následkom konzumácie alkoholu či nikotínu. Dostaviť sa môžu aj závraty a pocit, že každú chvíľu omdliete.

Nervozita

Jasným znamením toho, že ste sa predávkovali kofeínom, je triaška. Ako informuje portál Healthline, v prípade, ak sa zároveň s triaškou objaví aj nespavosť, bolesť hlavy a zvýšený srdcový tep, mali by ste vyhľadať lekára.

Bolesti hlavy

Ako informuje štúdia publikovaná v časopise The Journal of Headache and Pain, vďaka kofeínu fungujú niektoré lieky proti bolesti efektívnejšie. To znamená, že káva vám môže pomôcť zbaviť sa bolesti hlavy rýchlejšie. Avšak dlhodobé nadmerné pitie kávy pôsobí opačne. Najmä v prípade, ak si nedoprajete dennú dávku kofeínu a dostavia sa abstinenčné príznaky, píše Journal of Caffeine Research.