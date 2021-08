Prechádzajú ním živé konáre, hýbu sa zo strany na stranu. Dom v korune stromu ponúka oddych od stresu a kvalitné víno

Nachádza sa v korune stromu priamo nad vinicou a už na prvý pohľad upúta svojou vizuálnou stránkou. Na terase alebo v kúpacej kadi ponúka nezabudnuteľné zážitky, ktoré si vychutnáte s pohárom výborného lokálneho vína v ruke. Taký je DuboDom, ktorý je architektonickým skvostom a zároveň výborným spoločníkom v prírode, s ktorou dokonale súladí.

Dom v korunách stromov s príznačným názvom DuboDom sa nachádza v meste Svätý Jur na západe Slovenska, ktoré je známe predovšetkým svojimi vinohradmi. Vinárstvu sa venujú aj jeho majitelia, Michal a Slávka Bažalíkovci, ktorí pestujú hrozno s pokorou a šetrne k sebe aj okoliu.

Na šetrnosť k prírode nezabudli ani pri myšlienke vzniku domu na strome. Spojili sa s architektom Paľom Šiškom a dali si záležať nielen na samotnej vizuálnej alebo funkčnej stránke DuboDomu, ale aj na tom, aby zapadol do prírody bez jej narušenia.

Nedominuje prírode, je jej spoločníkom

Paľo nám prezradil, že zadanie, ktoré dostal, znelo jasne. Mal navrhnúť objekt, ktorý nebude narúšať prírodu, nebude dominovať, ale bude jej decentným spoločníkom. Zároveň chcel vytvoriť miesto na degustáciu vinárovho vína a na degustáciu malokarpatskej prírody, ktorá je na danom mieste špecifická vlhkejším chladnejším karpatským lesom prechádzajúcim do presvetlenej suchšej vinice.

“Myslím, že DuboDom je zhmotnený výsledok vinárovej túžby, s čerešničkou na torte v podobe spokojných návštevníkov koštujúcich jeho vína z vinárstva Bažalík,” opisuje architekt Paľo Šiška, ktorý sa popri iných experimentálnych, zážitkových a netradičných návrhoch vďaka vlastnému projektu Stromdom venuje aj tejto téme.

Spojenie túžby človeka a prírody

“Domčeky na strome majú špeciálnu pozíciu medzi ostatnými projektami a prinášajú zväčša aj najviac potešenia. Či už klientom, ktorými sú najmä deti, alebo mne počas projekcie, respektíve realizácie. Objekty na stromoch sú pre mňa zaujímavé najmä kvôli aspektu spojenia túžby človeka o pobudnutie v blízkosti stromov, prírody. Sám to vyhľadávam, a preto mi robí potešenie to dopriať aj iným ľudom,” vysvetľuje. Toto prepojenie s prírodou sa im aj v prípade DuboDomu podarilo priam ukážkovo.

Dub prerastá priamo cez objekt

DuboDom je ozajstné spojenie niekoľkostoročného dubu s objektom na bývanie. “Pri návšteve je to evidentné, veď dub prerastá cez objekt a dáva vyznieť aspektu, že DuboDom je vlastne parazit na tomto krásnom strome. Vo vetre sa konáre a kmene prechádzajúce interiérom hýbu zo strany na stranu, až návštevník si nie je celkom istý, koľko vína vypil. Je tam pár milých detailov a prekvapení, ktoré na neho čakajú,” pokračuje v opise jedinečného projektu.

Pri jeho vzniku najprv nasledovala obhliadka a zameranie miesta činu, po ktorých sa začali Paľovi v hlave a na papieri formovať osnovy, ako by mohla realizácia prebehnúť. S vinárom Michalom mali od začiatku jasnú predstavu, v ktorej bolo základom obmedziť strom v čo najmenšej miere.

Nebol odrezaný žiadny živý konár

“Dohoda bola, že žiaden živý konár nebude odrezaný, čo sa nám nakoniec aj podarilo. Predstavy boli síce jedna vec, no realizácia druhá. Tak, ako konáre rastú, museli sme konštrukciu presne a hlavne bezpečne napasovať tak, aby sme žiaden nemuseli odpíliť. Čiže bola to tvorba na mieste, architektúra in situ. Nakoľko som však spal počas realizácie na mieste činu, bolo dostatok času na premýšľanie o najlepších možných riešeniach konštrukcie, dispozície, materiáloch a tak ďalej,” hovorí architekt.

Konáre sú súčasťou interiéru

Pri konštrukcii každého svojho diela sa snaží o to, aby do živých konárov stromu zasahoval čo najmenej. Pri DuboDome to bolo radikálne a napokon zostali skutočne všetky.

“Podporuje to koncept, že človek je v prírode návštevníkom a nemal by ju obmedzovať ani ohrozovať. Zároveň však predstava, že v DuboDome budú konáre súčasťou interiéru, bola super výzvou, na ktorú som sa tešil. Koncept bol, aby sa vo vetre objekt nehýbal, a aby sa hýbal len strom, ktorý je aj súčasťou interiéru. To sa celkom aj podarilo, no pri väčšom vetre je troška cítiť aj pohyb DuboDomu samotného. Ale myslím, že to k tomu patrí. Kto chce byť pevne na zemi, nech sa tam zabetónuje.”

Strom, na ktorom je DuboDom umiestnený, je stále živý. Preto je potrebná jeho pravidelná kontrola, aby sa predišlo akémukoľvek narušeniu statiky. “Pravidelná údržba a kontrola je dôležitá, nakoľko bezpečnosť návštevníkov je priorita. Pri realizácii sme nechali dostatok priestoru každému konáru na rast a pohyb vo vetre. Navyše, od daného dubu sa už obrovské zväčšovanie neočakáva,” vysvetľuje zložitosť projektu.

Nechýba kúpacia kaďa či dubogril

DobuDom je drobná, zateplená drevostavba vyrobená najmä z prírodných materiálov. “Niektoré materiály sú dokonca recyklované, iné sa zas budú dať opätovne použiť,” hovorí. Jeho výstavba trvala niekoľko mesiacov, počas ktorých sa jej proces natiahol kvôli krutej zime.

Poskytuje ubytovanie pre jedného až štyroch návštevníkov, na ktorých čakajú dvojpostele “pod konárom” a “v hniezde”. Celkovo prináša hosťom podľa Paľových slov nevídaný zážitok.

“Celý objekt aj s priľahlou terasou, kúpacou kaďou a dubogrilom je oáza pre chill. Zážitok tkvie v intimite miesta v prírode, ale stále na dosah ruky a mesta. DuboDom bol vytvorený pre človeka na oddych a spomalenie pre toho, kto sa celé dni náhli, aby si uvedomil, že stresujúci uponáhľaný život sa nemusí vyplatiť.“ K tomu, samozrejme, nesmie chýbať fľaša kvalitného vínka priamo z vinárovej pivnice.

Má na konte prestížnu cenu za architektúru

O tom, že je DuboDom originálnym skvostom svedčí aj Cena za architektúru Slovenskej komory CE.ZA.AR, ktorú v roku 2018 získal v kategórii Rodinné domy. Na projekte spolupracoval Paľo Šiška okrem majiteľa aj s architektom Petrom Sálusom.

“Bola to motyka, ktorá náhodou vystrelila rovno do čela. Milé potešenie, ktoré je ocenením pre objekt, že dobre vyzerá a funguje, a že sa ľudom asi naozaj páči atmosféra, ktorú ponúka. Ste srdečne vítaní,” dodáva na záver architekt Paľo Šiška.