Pre Gröhlinga je zatvorenie škôl neakceptovateľné. Predstavil nové opatrenia, ktoré budú platiť od pondelka

Po zavedení 90-dňového núdzového stavu a dvojtýždňového lockdownu silnejú hlasy zo strany odborníkov aj niektorých politikov, že prísnejšie opatrenia na zvrátenie kritickej situácie nebude stačiť. Za jeden z najväčších problémov je považované nezavedenie dištančnej výučby na školách. Hlavu si postavila koaličná SaS. Konzílium odborníkov navrhovalo zatvoriť na dva týždne aspoň druhý stupeň základných škôl a stredné školy.

Na školách sa opätovne zaviedla povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty aspoň rúškom pre žiakov základných škôl (ZŠ), špeciálnych základných škôl a žiakov prvých štyroch ročníkov stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom. Na cestu do materskej, základnej, strednej aj vysokej školy je výnimka zo zákazu vychádzania, a to pre dieťa a pre sprevádzajúcu osobu.

Nominant SaS a minister školstva Branislav Gröhling najskôr informoval, že tento rok sa vianočné prázdniny začnú už 18. decembra. Teraz sa postavil pred novinárov a prezentoval im kroky ministerstva školstva pre bezpečnejšie školy.

Na úvod tlačovej konferencie sa minister poďakoval za trpezlivosť a výdrž učiteľom, deťom i rodičom. Vraj dostáva veľa správ, aby vydržali a školy nezatvorili, ale prichádzajú mu správy aj opačného typu.

Momentálne je na školách 1,6 percenta pozitívnych žiakov potvrdených PCR testov, 86 percent je na prezenčnej výučbe. Vedia efektívne izolovať žiakov. Pre Gröhlinga je zatvorenie škôl neakceptovateľné. Tvrdenie, že školy sú celoplošným ohniskom nákazy, nie je podľa neho pravda. Preto musia ustáť všetky problémy, ktoré majú. Dodal, že všetky čísla ukazujú na dospelých, ktorí končia v nemocniciach a treba riešiť neočkovaných dospelých, a nie to, že budú zatvárať mladých ľudí doma.

V školstve je zaočkovaných 71 percent zamestnancov škôl. Tretiu dávku už má v sebe 11 percent učiteľov. Školstvo bude poskytovať financie na testovanie pre každého jedného zamestnanca školy. Ministerstvo predvčerom poslali školám 4,38 milióna eur, vychádza to 30 eur na každého jedného zamestnanca.

Čo sa mení od pondelka?

Otvorené budú materské, základné, stredné a špeciálne školy a špeciálne výchovné zariadenia, ako aj poradne pre individuálnu prácu so žiakom. Od pondelka prechádzajú na dištančnú výučbu jazykové školy a umelecké, centrá voľného času, zastavujú sa mimoškolské krúžky ako umelecké a športové. Dôležité je, aby mladí ľudia boli prioritne v školách, prízvukoval minister.

Ministerstvo zároveň vydalo prísny zákaz miešania tried. Platiť to má nielen pri hodine telesnej výchovy, ale aj pri iných hodinách. Školy musia tiež zaistiť v čo najväčšej možnej miere oddelené stravovanie v jedálňach v oddelených časoch. Minister dodal, že si uvedomuje, že to bude pre riaditeľov nesmierne náročné. Jedálne a internáty budú otvorené pre tých, ktorí sú na prezenčnom vzdelávaní. Na vstup do internátu však bude potrebný režim OTP.

Rozhodnutie o povinnom testovaní detí ešte nepadlo. Povinnosť majú podľa najnovšej vyhlášky zatiaľ len zamestnanci.

