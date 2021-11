Vianočné prázdniny sa tento rok začnú skôr, oznámil Gröhling. Žiaci budú doma už od 18. decembra

Od včerajšieho dňa platí na Slovensku núdzový stav a tvrdý lockdown pre všetkých, očkovaných aj neočkovaných. Konzílium odborníkov síce navrhovalo aj zatvorenie škôl, napríklad formou skorších vianočných alebo “covidových” prázdnin, no napokon ostali otvorené. Minister školstva Branislav Gröhling však ustúpil aspoň v skoršom zavedení prázdnin.

Šéf rezortu Gröhling vysvetlil, prečo by mali školy ostať otvorené. Poukázal na to, že okrem škôl bude možné chodiť aj do práce a pracujúcich je štyrikrát viac ako žiakov, navyše, sú starší a rizikovejší. V tomto prípade poukázal aj na väčšiu mobilitu. Zároveň na sociálnej sieti tvrdí, že v školách je fixná skupina ľudí. Školy sa však stále môžu zatvárať z rozhodnutia regionálnych úradov verejného zdravotníctva, môžu teda o tom rozhodnúť hygienici.

Školy ostávajú otvorené

“V triede sa stretáva vždy tá istá skupina, ktorú vieme ľahko izolovať, ak sa tam objaví pozitívny človek. Toto neplatí pre obchod, reštauráciu, nákupné centrum či iné zariadenie,” povedal minister školstva. Ak sa podľa jeho slov pozitívny človek objaví v reštaurácii, je prakticky nemožné izolovať ľudí, s ktorými prišiel do kontaktu.

Ďalším dôvodom, prečo by mali školy zostať podľa ministra školstva otvorené, je fakt, že každý týždeň zbierajú dáta zo škôl. “Ide o balík údajov z asi 6000 škôl a subjektov. Za posledný týždeň evidujeme 1,6 percenta pozitívnych žiakov. Tieto dáta sme si potvrdzovali u zdravotníctva a Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) a naše údaje sedia,” poukázal šéf rezortu školstva.

Zároveň sa pýta, prečo je to 1,6 percenta a nie viac. Zároveň aj vysvetlil, že je to hlavne preto, že existuje systém preventívnej karantény pre triedy. “Ak je jeden žiak pozitívny, celá trieda ide preventívne do karantény. Tak sa nový koronavírus šíri menej, než ak by išiel do karantény iba pozitívny žiak alebo jeho spolusediaci. Prezenčne sa preto tento týždeň učí 82,3 percenta žiakov,” vysvetlil.

Vianočné prázdniny začnú skôr

Minister včera v televízii TA3 oznámil, že vianočné prázdniny pre žiakov tento rok začnú o týždeň skôr. Posledný deň, kedy sa budú učiť, bude piatok 17. decembra. To znamená, že prázdniny sú od 18. decembra. Do škôl následne žiaci nastupujú opäť 9. januára.

„Nemôžeme si predsa dovoliť, aby nám deti ostali na niekoľko týždňov doma. Ak by sme dnes zavreli školy, je takmer isté, že by bol veľký tlak, aby ostali zavreté až do konca decembra. Nástup detí po vianočných prázdninách, 10. januára, by so sebou niesol nielen neistotu, ale aj niekoľkotýždňové zameškanie učiva. Navyše, z detí sme už pred pol rokom spravili rukojemníkov pre nezodpovedné správanie dospelých. Ich psychický a vedomostný vývoj je maximálne dôležitý. Epidemiológovia pozerajú na deti len z hľadiska šírenia nákazy,“ uviedol minister školstva Branislav Gröhling vo včerajšej tlačovej správe strany SaS.