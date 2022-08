Prázdne regály či tvrdá ruka polície. Paródia na video ruskej ambasády sa stala hitom sociálnych sietí

O bizarnom videu, ktoré uverejnila prostredníctvom Twitteru ruská ambasáda v Španielsku, sme vás informovali aj my. Reakcie na seba nenechali dlho čakať. Internetom kolujú rôzne paródie, ktoré poukazujú na to, že to tam nie je až také ružové, ako sa video snažilo vykresliť.

Tvrdé reakcie na seba nenechali dlho čakať

Vzhľadom na to, že Rusko v posledných rokoch čelí masívnemu úbytku obyvateľov, je potrebné prilákať nových. Na Twitteri ruskej ambasády v Španielsku sa objavilo video s názvom Time to Move to Russia, čo v preklade znamená „Čas presťahovať sa do Ruska“.



Súčasťou videa sú idylické scény, na ktorých deti behajú po lúkach a babička sa teší z času stráveného s vnúčaťom. Poukazuje na to, že v Rusku je lacný plyn, krásne ženy, lacná elektrina a donáška. Ospevuje bohatú kultúru, miestnu literatúru a balet. Krajina vyznáva tradičné kresťanské hodnoty a jej ekonomika vraj odolá aj tisíckam sankcií. Samozrejme, nesmie chýbať ani zmienka o ruskej vodke. „Neodkladajte to… zima sa blíži,“ znie v závere videa.

Ako informuje portál CNN Prima News, posmešky na seba nenechali dlho čakať a takmer okamžite vzniklo na dané video niekoľko paródií. Novinárka Fatima Tlisová poukázala na to, že ak to Rusko myslí vážne a nejde o žart, video skonštruovalo veľmi zle. Každá jedna pasáž podľa nej zapadá do ruskej propagandy. Napríklad v prípade, keď robia z ukrajinského spisovateľa Rusa.

Paródia ukazuje smutnú realitu

Na záberoch sa totiž objavil spisovateľ Nikolaj Vasiljevič Gogoľ, ktorý pochádza z ukrajinskej kozáckej rodiny. Na Twitteri sa tiež objavilo video, v ktorom bol ponechaný pôvodný zvuk, no ukazuje reálne zábery z Ruska, napríklad plesnivý hamburger, ľudí snažiacich sa zadržať tanky či domy, ktoré majú najlepšie časy už dávno za sebou.



Pri zmienke o úrodnej pôde video ukazuje rady náhrobných kameňov. Pri slovách o tradičných hodnotách je vidieť, ako polícia odnáša človeka držiaceho dúhovú vlajku, pri zmienke o kresťanstve zas cirkevníka, ktorý bije muža krížom. Pri záberoch na prázdne regály zas zvučný hlas komentuje, že ruská ekonomika odolá aj tisíckam sankcií.

Video, ktoré niekto takýmto spôsobom upravil, sa okamžite stalo hitom sociálnych sietí. Niet pochýb o tom, že aj vďaka tomuto počinu namiesto prilákania nového obyvateľstva urobilo Rusko pravý opak.