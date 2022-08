Rusko čelí masívnemu úbytku obyvateľov. Nových chce prilákať bizarným videom, ktoré sa objavilo na Twitteri

Nikto nevie, či ide o žart, alebo to je myslené vážne, no ruská ambasáda v Španielsku na svojom Twitteri uverejnila video, v ktorom Rusko vychvaľuje ako krajinu, ktorá vyznáva kresťanské hodnoty a jej ekonomika odolá aj tisíckam sankcií. Údajne ide o snahu prilákať do krajiny nových obyvateľov.

Nikto nevie, či to myslí ambasáda vážne

Na Twitteri ruskej ambasády v Španielsku sa objavilo video s názvom Time to Move to Russia, čo v preklade znamená Čas presťahovať sa do Ruska. Ako píše portál Daily Mail, ľudia ostali mierne šokovaní. Nikto netuší, či to myslí ambasáda vážne, alebo je to nejaký bizarný žart. Kremeľ zatiaľ nepotvrdil, ale ani nevyvrátil, či má s 53-sekundovým videom čokoľvek spoločné.



Súčasťou videa sú idylické scény, na ktorých deti behajú po lúkach a babička sa teší z času stráveného s vnúčaťom. Poukazuje na to, že v Rusku je lacný plyn, krásne ženy, lacná elektrina a donáška. Ospevuje bohatú kultúru, miestnu literatúru a balet. Krajina vyznáva tradičné kresťanské hodnoty a jej ekonomika vraj odolá aj tisíckam sankcií. Samozrejme, nesmie chýbať ani zmienka o ruskej vodke. „Neodkladajte to… zima sa blíži,“ znie v závere videa.

Zabudli zmieniť gulagy a porušovanie ľudských práv

Zmiešané reakcie na sociálnych sieťach na seba nenechali dlho čakať. Niektorí sa pýtajú, či sú v Rusku len krásne ženy bez pekných chlapov. Ďalší poukazujú na to, že sa video akosi zabudlo zmieniť o gulagoch a o porušovaní medzinárodných a ľudských práv. Jeden z používateľov Twitteru poukazuje na to, že pokojný protest sa trestá niekoľkými rokmi za mrežami. Ak je človek oponentom režimu, je odsúdený na trest smrti dvoma guľkami.

Realita je taká, že populácia Ruska na tom nie je práve najlepšie. Počet obyvateľov rýchlo klesá a aj očakávaná dĺžka života podľa OECD patrí medzi tie najnižšie (v roku 2013 predstavovala len 65,1 roka). Vzhľadom na stagnujúcu ekonomiku v posledných rokoch je nepravdepodobné, že sa situácia zlepšila.

Podľa štatistík medzi januárom a májom tohto roka prišlo Rusko každý mesiac o rekordných 86 000 obyvateľov. The Moscow Times uvádza, že počet obyvateľov konštantne klesá už desaťročia. Pandémia koronavírusu v roku 2021 zapríčinila najväčší prirodzený úbytok obyvateľstva od čias Sovietskeho zväzu.