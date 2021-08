Pravidlá očkovacej lotérie sa upravujú: Platiť začnú už túto nedeľu, heslo bude zverejnené oveľa skôr

Rezort financií v spolupráci s RTVS pripravil zmeny štatútu očkovacej lotérie. Vyhnúť by sme sa tak mohli všetkým problémom, ktoré sme na vlastné oči mnohí sledovali minulý týždeň v priamom prenose.

V nedeľnom prvom kole očkovacej lotérie sa ukázalo viacero problémov naraz. Nezodvihnutý hovor zo štúdia, zrušenie hovoru kvôli neprimeranej reakcii moderátorov a napokon pani Zuzana z Prešova. Tá síce dvihla aj komunikovala, no internetový prenos jej spôsobil omeškanie priameho vysielania na RTVS. Heslo teda povedala po limite 20 sekúnd, čo však neostalo bez množstva reakcií.

Pravidlá sa upravia

Po novom by malo byť heslo zverejnené a moderátormi prečítané ešte skôr, ako budú volať súťažiacemu. To znamená, že aj ten, čo program Byť zdravý je výhra bude sledovať online s miernym oneskorením, bude mať šancu heslo vidieť a poznať a samozrejme, stihne ho aj v správnom čase a 20 sekundovom limite vysloviť.

Ministerstvo financií prisľúbilo aj zmenu, ktorá sa dotkne zdravotne znevýhodnených. Po novom za nich môžu heslo prečítať aj ich blízky, nemusí to byť asistent. Toto pravidlo platilo predtým, no asistenti často v nedeľu večer už pri svojich pacientoch nie s´. Takto bude stačiť, aby s nimi program sledoval niekto z blízkych.

“Rozšírili sme možnosti asistencie pre zdravotne znevýhodnených ľudí, aby predmetné heslo mohli telefonicky zodpovedať napríklad aj ich blízki. Mysleli sme tak nielen na hendikepovaných, ale aj seniorov, ktorí môžu rovnako využiť pomoc svojich rodinných príslušníkov či známych, ktorým dôverujú. Takúto možnosť budú mať aj ľudia, ktorí zo svojich profesijných dôvodov nemôžu v priamom prenose zodpovedať heslo,” informuje ministerstvo.

K dnešnému dňu Ministerstvo financií SR na stránke www.bytzdravyjevyhra.sk prijalo viac ako 865-tisíc registrácií na očkovaciu prémiu. V nedeľnom žrebovaní tak bude približne 1 a pol milióna žrebov.

Stanovisko RTVS

RTVS, ako vysielateľ relácie, upravila v súlade s novými pravidlami súťaže aj dramaturgiu nedeľných priamych prenosov relácie Byť zdravý je výhra. Heslo prinesie do štúdia hosť v obálke a po otvorení ho nahlas prečíta, následne bude heslo zobrazené na LED stene v štúdiu, kde bude dostupné až do ukončenia hovoru so súťažiacim z daného súťažného kola.

Heslo sa niekoľkokrát zobrazí aj v lište na televíznych obrazovkách. Celkový čas, počas ktorého budú môcť diváci vidieť súťažné heslo tak násobne prekročí možné priemerné oneskorenie spôsobené rôznymi druhmi prenosu signálu vysielania. Po úspešnom telefonickom spojení so súťažiacim sa moderátori uistia, či sleduje televízny prenos a či videl alebo počul správne heslo. Následne bude odštartovaná časomiera, počas ktorej bude musieť súťažiaci povedať heslo v správnom tvare pre uznanie prémiovej výhry.

Dramaturgia zohľadňuje aj zdravotne znevýhodnených súťažiacich a ich možnosti zapojenia sa do súťaže. Nedeľná relácia bude tlmočená do posunkového jazyka a k dispozícii budú aj skryté titulky pre divákov so sluchovým postihnutím. Rovnako heslo niekoľkokrát zopakujú aj hostia a moderátori, aby ho mohli zachytiť aj súťažiaci so zrakovým postihnutím.