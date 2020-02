Pracoval s najvplyvnejšími menami Hollywoodu, teraz prvýkrýt získal Oscara. Toto sú najlepšie filmy Brada Pitta

Povedzme si však otvorene, škandálmi slávneho herca preslávili najmä médiá. My sa však nebudeme venovať jeho romantickým pletkám s Jennifer Aniston či Angelinou Jolie. A práve preto sa do výberu najlepších Pittových filmov nedostali Pán a Pani Smithovci. Poďme na to však pekne poporiadku…

Troy / Trója

ČSFD: 73 %

IMDB: 7,2/10

Síce sa od počiatku svojej premiéry objavila na obrazovkách slovenských televízií nespočetkrát, stále sa nezunovala. Trója je ikonické dielo, ktoré sa odohráva v roku 1193 pred naším letopočtom a rozpráva klasický príbeh z Homérovho pera. Pozoruhodnou príhodou je, že Brad Pitt si v tomto filme zahral bájneho hrdinu Achilla a počas nakrúcania si skutočne zranil achilovku, teda jediné zraniteľné miesto hlavného hrdinu.

Moneyball

ČSFD: 78 %

IMDB: 7,6/10

Brad Pitt už spolupracoval aj so scenáristom Aaronom Sorkinom. Ten je momentálne známy ako jeden z najlepších scenáristov na svete. Moneyball je pritom dielo, ktoré je zasadené do pozadia baseballu, avšak film docenia aj diváci, ktorým tento šport (alebo šport ako taký) nič nehovorí. Sorkin je génius, čo sa týka dialógov a jeho genialita sa len znásobuje, keď ním napísané postavy stvárnia herci ako práve Pitt, Jonah Hill či Philip Seymour-Hoffman.

Twelve Monkeys / Dvanásť opíc

ČSFD: 87 %

IMDB: 8/10

Post-apokalyptické dielo Dvanásť opíc sa v priebehu rokov stalo kultom, ktorý by mal vidieť každý fanúšik The Walking Dead a Metra. Vo filme si po Pittovom boku zahral aj Bruce Willis, ktorý rok predtým dal život legendárnej postave Butcha z Pulp Fiction.

Film rozpráva o budúcnosti, v ktorej je svet zničený v dôsledku vyčíňania smrtiaceho vírusu. Hŕstka ľudí prežíva pod zemou a vysiela do minulosti pomocou stroja času svojich väzňov, aby tu zbierali vzorky a informácie. Pitt bol za rolu v tomto filme nominovaný na Oscara, avšak na výhru ju nepremenil.

Snatch / Podfu(c)k

ČSFD: 87 %

IMDB: 8,3/10

Podfu(c)k je jedným z raných filmov Guya Ritchieho. Anglický režisér bez formálneho vzdelania, ktorý vystúpil na vrchol filmárskej elity, začínal ako režisér „cockney gangsteriek“, ktorých dej bol zasadený v Londýne. Podfu(c)k je jedno z jeho prvých a nekompromisne najlepších diel.

V časoch, kedy mal Ritchie Podfu(c)k iba v štádiu príprav, sa mu Pitt ozval, či pre neho má režisér úlohu. Ten mu síce prikývol, no hneď na to musel prepísať scenár tak, aby úlohu pre Pitta vytvoril.

The Curious Case of Benjamin Button / Podivuhodný prípad Benjamina Buttona

ČSFD: 84 %

IMDB: 7,8/10

Napriek tomu, že Pitt je známy svojou fyzickou krásou a tým, že je miláčikom žien po celom svete, stále to nie je obyčajný blockbuster-boy, ktorý sa nechá nahovoriť na každý projekt, ktorý je dobre zaplatený. Ďalšia z jeho významných spoluprác prebehla s režisérom Davidom Fincherom. Ten v minulosti s Pittom spolupracoval na svojom magnum opuse Klub bitkárov, ku ktorému sa ešte dostaneme. Benjamin Button, ktorého Pitt stvárnil v hlavnej úlohe, prichádza na tento svet ako starec a namiesto toho, aby starol, mladne. Námet na dielo vychádza z poviedky F. Scotta Fitzgeralda, ktorý napísal napríklad Veľkého Gatsbyho.

Se7en / Sedem

ČSFD: 92 %

IMDB: 8,6/10

V ďalšom filme, ktorý vznikol pod taktovkou Davida Finchera si po boku Brada Pitta zahral Morgan Freeman (alebo to bolo naopak?). Výborní herci si v tomto vymakanom thrilleri zahrali dvojicu policajtov, ktorí sú na stope geniálnemu vrahovi. Všetky obete spája sedem smrteľných hriechov a film vrcholí s hrozivým rozuzlením, ktoré nenechá pokojných ani divákov s poriadne hrubou kožou.

Fight Club / Klub bitkárov

ČSFD: 88 %

IMDB: 8,8/10

Majstrovské dielo Davida Finchera, ktoré vzniklo adaptáciou rovnomennej knižnej predlohy Chucka Palahniuka. Americký autor povedal v rozhovore s Joeom Roganom, že toto dielo vzniklo ako reakcia na absenciu literárnych diel, v ktorých je skúmaná prirodzená maskulinita. Filmová podoba ešte povýšila „ponuro-coolovú“ atmosféru 300-stranovej knižky a vzniklo jedno z najvýznamnejších kultových diel minulého storočia.

Inglourious Basterds / Nehanební bastardi

ČSFD: 86 %

IMDB: 8,3/10

Cudzia nebola Pittovi ani spolupráca s Tarantinom. Tá sa poprvýkrát odohrala už pred desiatimi rokmi, teda vtedy, keď bol scenár k Once Upon a Time in Hollywood iba dobre znejúcim námetom v režisérovej hlave. Pitt si v Nehanebných bastardoch zahral amerického generála, ktorý v Európe lovil a skalpoval nacistov počas druhej svetovej vojny.

Ad Astra

ČSFD: 62 %

IMDB: 6,7/10

Na sklonku minulého roka sme sa dočkali ďalšieho výborného diela, vďaka ktorému sa bude Pittove priezvisko vo filmárskych učebniciach skloňovať zase o čosi viac.

Ad Astra rozpráva príbeh o mužnosti, vzťahoch medzi synom a otcom a o tom, ako je pre mužov ľahšie pochovať svoje emócie, než ich pustiť na povrch. Film skúma veľmi ťažké témy, ktoré zachádzajú do existenciálnej filozofie a my občas sledujeme dej iba skrz hrdinove myšlienky.

Once Upon a Time in Hollywood / Vtedy v Hollywoode

ČSFD: 79 %

IMDB: 7,8/10

Tarantino je ďalší z režisérov, ktorý nepotreboval vzdelanie na to, aby sa prepracoval na vrchol svojho odboru. Magor z videopožičovne sa minulý rok vrátil na scénu predposlednýkrát. Tentokrát je však tempo jeho filmu ďaleko miernejšie ako sme si mohli zvyknúť pri jeho predošlých dielach. Film síce ani zďaleka nedýcha na krk takému Nespútanému Djangovi, no je veľmi príjemným retrom, ktorému sa skutočne podarilo preniesť dávno zabudnutý svet starého Hollywoodu do súčasnosti.