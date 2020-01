Jim Carrey súhlasil s účinkovaním v pokračovaní legendárnej Masky. Má však jednu podmienku

Ikonická komiksová komédia Maska (The Mask) sa po rokoch môže dočkať priameho pokračovania. S účinkovaním v nej dokonca súhlasil aj herec Jim Carrey, ktorý si za stvárnenie hlavného hrdinu Stanleyho Ipkissa dokonca vyslúžil nomináciu na Zlatý glóbus. Má to však jeden háčik.

Komédiu inšpirovanú komiksovou predlohou Maska (predpokladáme) netreba nikomu zvlášť predstavovať. Do kín sa dostala v roku 1994 a stala sa veľkým hitom – pri 23-miliónovom rozpočte sa jej podarilo zarobiť celosvetovo neuveriteľných 351 miliónov dolárov.

Príbeh smoliara Stanleyho Ipkissa (Jim Carrey), ktorý náhodou nájde tajomnú masku, ktorá ho po nasadení na tvár zmení na nezvyčajného gangstra so zvláštnymi schopnosťami, by sa pokojne mohol porovnávať aj so súčasnými komiksovkami. Adaptácia príbehu z dielne Dark Horse Comic bola na tú dobu ozajstným skvostom, preto je prekvapením, že po nej odvtedy už prakticky nikto nesiahol. Ako však informuje portál Coming Soon, čoskoro sa to môže zmeniť. O pokračovaní či reboote Masky sa totiž hovorí čoraz viac a na otázku, či by sa nechal na nový film zlanáriť aj samotný Carrey, herec odpovedal, že určite.

Vráti sa aj Carrey?

V rozhovore pre portál ComicBook pri príležitosti propagácie jeho nového filmu Sonic the Hedgehog Carrey prezradil, že by sa do Masky rád vrátil, no všetko by záležalo do toho, kto by na tomto projekte spolupracoval.

„Nechcem, aby sa robil len preto, aby niečo vzniklo. Ale zapojil by som sa do tohto projektu v prípade, že by na ňom pracoval nejaký šialené vizionársky tvorca. Naozaj,“ povedal portálu.

Okolo pokračovania kultovej Masky bolo posledné roky pomerne ticho, aj keď jeden zo spolutvorcov pôvodnej komiksovej predlohy, Mike Richardson, viackrát povedal, že by bol rád, keby k jeho realizácii došlo. Predstaviť by si pritom vedel buď reboot s hlavnou ženskou hrdinkou, prípadne film, v ktorom by sa do hlavnej postavy vrátil práve Jim Carrey.

Originálna Maska prišla do kín po celom svete v roku 1994. Jej režisérom bol Chuck Russell a okrem Carreyho si v ňom svoju prvú veľkú úlohu strihla aj dovtedy neznáma Cameron Diaz. Tej sa vďaka účinkovaniu v Maske otvorili dvere do Hollywoodu.

Na úspech filmu o rok neskôr nadviazal aj rovnomenný animovaný seriál, ktorý sa dožil troch sérií a 54 epizód. V roku 2005 vznikol filmový prequel Maska Junior (Son of the Mask) s Jamiem Kennedym (horor Vreskot) v hlavnej úlohe. Ten sa stal ale hotovým prepadákom a svet filmu naň preto veľmi rýchlo (a rád) zabudol.

Či sa v najbližšom období dočkáme nového priameho pokračovania Masky zatiaľ nie je známe. V súčasnej ére, kedy svetu filmov dominujú práve pokračovania, remaky či rebooty by však nešlo o nelogický krok.