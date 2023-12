Pozrite na tú sumu: Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic zarobil minulý rok viac ako Heger s Kollárom dohromady

Z platov verejných funkcionárov sa bežnému človeku môže neraz zatočiť hlava. Ruku na srdce, kto by nechcel byť na tom rovnako? RTVS sa teraz lepšie pozrela na to, koľko v roku 2022 zarobili niektorí z nich a prišla so zaujímavým porovnaním.

Právnik a špeciálny prokurátor Daniel Lipšic za toto obdobie zarobil 116 320 eur. Čo sa týka vlastníctva nehnuteľností, vykázal byt v Starom Meste v Bratislave a vo vlastníctve manželov aj dom – chalupu v okrese Senica.

Viac ako táto dvojica dohromady

Ak by ste si náhodou mysleli, že vtedajší premiér Eduard Heger alebo bývalý šéf parlamentu Boris Kollár zarobili viac, nie je to vôbec pravda. Heger vykázal z výkonu verejnej funkcie zárobok 68 541 eur a Kollár 45 885 eur. RTVS porovnáva, že Lipšic zarobil viac než títo ústavní činitelia spolu.

Čo sa týka generálneho prokurátora Maroša Žilinku, zarobil 72 607 eur, čiže o značnú čiastku menej ako špeciálny prokurátor Lipšic.

Tieto informácie však nie sú žiadnym tajomstvom a nájdete ich verejne dostupné na stránke Národnej rady Slovenskej republiky. V zozname verejných funkcionárov, ktorý je zoradený abecedne, si jednoducho vyhľadáte kohokoľvek, kto vás zaujíma.

Napríklad prezidentka Zuzana Čaputová vykázala za rok 2022 príjem z verejnej funkcie 159 313 eur, Igor Matovič 63 572 eur alebo Richard Sulík 55 708 eur.