Poznáte najvyššie vrchy štátov sveta? Tento kvíz na 100 % zvládne iba pravý nadšenec geografie

Vrchy a hory od nepamäti ľudí fascinovali a tí ich chceli zdolávať. Rovnako je tomu aj dnes a či sa pozrieme k nám, alebo aj do iných krajín, dosiahnuť najvyšší vrch nejakého štátu je vždy istou prestížou. Ako to už býva, na niektoré vrchy dokáže vystúpiť takmer každý človek so základnou kondičkou či vybavením, na iné je potrebné profesionálne vybavenie, zručnosť a výdrž, no aj vtedy je dosiahnutie vrchu veľmi náročné.

My od vás nechceme, aby ste zdolali nejaký vrch, stačí, ak zdoláte dnešný kvíz. Dáte ho na plný počet bodov?

