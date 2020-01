Požiar v Austrálii spôsobil vlnu mýtov a konšpirácií. Toto sú tie najuletenejšie z nich

Celý svet sa v poslednom období obracia smerom k Austrálii a sleduje, ako tento štát a kontinent v jednom bojuje s ničivým ohňom. Popri vlne solidarity a pomoci mnohých ľudí sa však objavujú aj takí, ktorí z rôznych dôvodov šíria o požiari a jeho príčinách nepravdivé informácie. Vybrali sme niekoľko z nich.

Požiare spôsobili podpaľači

Nie klimatické zmeny, ale podpaľači môžu za požiare. Bolo vraj zatknutých 180 ľudí a zároveň ich aj obvinili z podpaľačstva. Tieto informácie zdieľal na Twitteri aj syn amerického prezidenta Donald Trump Jr.

V skutočnosti bolo obvinených 24 ľudí z úmyselného podpaľovania. Austrálske úrady popreli, že by podpaľačstvo bolo spojené s rozsiahlymi požiarmi. Áno, niekde oheň musí vzniknúť, avšak zvyčajne začne horieť v dôsledku úderu blesku.

Aktivisti za zmenu klímy podpálili Austráliu, aby dokázali svoje tvrdenia

Tento bod je v podstate rovnaký ako prvý, líši sa ale v tom, kto a prečo mal podpaľovať. Podľa niektorých milovníkov konšpirácií to mali byť aktivisti upozorňujúci na klimatické zmeny. Aby dosiahli čo najväčšej pozornosti, založili požiare a teraz ukazujú, že Austrália je v ohni kvôli klimatickým zmenám.

Falošná satelitná snímka

V tomto prípade išlo najmä o nepochopenie a zlú interpretáciu, ako o zámerné šírenie konšpirácií a lží. Mnohí tento obrázok prezentovali ako satelitnú snímku NASA, ktorá ukazuje desivé požiare v Austrálii.

Každému by ale muselo byť jasné, že na skutočnej satelitnej snímke by bol najskôr viditeľný dym ako požiare samotné. V skutočnosti ide o 3D vizualizáciu požiarov, ktorá je vytvorená z údajov NASA.

Picture of Australia from space https://t.co/xzMLuHzl8h — M. Cassidy (@nitchka54) January 6, 2020

Austrálsky premiér má viacero dôvodov pre vznik požiarov

Podpaľači, blesky, nedbanlivosť, ale aj sucho. Je mnoho dôvodov, prečo podľa premiéra horí Austrália. Avšak on a jeho strana odmietli diskutovať o tom, či globálne otepľovanie môže skutočne za požiare, ako uvádza Bloomberg. Napokon po týždňoch požiarov premiér uznal, že klimatické zmeny sú tým, čo stojí za požiarmi. Cieľom prvotných vyhlásení bola snaha ochrániť silný uhoľný priemysel v krajine.

Vláda podpálila krajinu, aby budovala vysokorýchlostnú železničnú sieť

Požiare v Austrálii sú cieľom vládnych predstaviteľov, ktorí chcú v Austrálii stavať. A ako najlepšie sa zbaviť miest, kde sa to nemôže? No predsa ich podpáliť. Aj takéto konšpirácie v súvislosti s požiarmi sa objavili a viacerí ľudia sú im ochotní veriť. Táto konšpirácia sa šírila prostredníctvom Facebooku a iných sociálnych sietí.

Moslimovia podpálili Austráliu

Ak sa niečo zlé udeje, vždy treba nájsť vinníka. Tentoraz by to mali byť Moslimovia. Niektoré príspevky na sociálnych sieťach naznačovali, že požiare sú vlastne teroristický džihádistický útok na Austráliu. Prečo by práve Moslimovia volili takýto štýl útoku, ktorý zabíja zvieratá, ničí prírodu, vyčerpáva planétu a poškodzuje životné prostredie a pritom sa ale k útokom ani neprihlásili, to už šíritelia konšpirácie neuvádzajú.

Kde je vlastne pravda?

Austráliu v skutočnosti sužujú už tri roky extrémne suchá, kvôli ktorým je krajina vyprahnutá. V takom prípade stačí skutočne málo, aby nastala pohroma. Určite za požiarmi môžu stáť niekoľkí podpaľači či nedbanlivosť pri práci s ohňom. No nie je to ten hlavný dôvod. Aj v prípade úmyselného zapálenia sa požiar dá zlikvidovať, ak je príroda zdravá a má dostatok vlahy.

V Austrálii však voda v krajine dlhodobo chýba. Vtedy skutočne stačí iba jeden blesk či odhodená cigareta v prírode a môže započať obrovský požiar, ktorý horí dlhé týždne.

Aj keď ešte hasiči vyhrané nemajú, konečne im pomáha aj príroda. Vyčerpaní austrálski hasiči v pondelok oznámili, že dostali pod kontrolu najväčší „megapožiar“ zúriaci na juhovýchode krajiny. Priaznivý vývoj nastal v čase, keď daždivé počasie prinieslo nádej na toľko potrebnú úľavu pre oblasti devastované plameňmi, píše agentúra AFP.

Šéf hasičského zboru štátu Nový Južný Wales Shane Fitzsimmons v pondelok na návšteve v oblasti hory Gospers Mountain severozápadne od Sydney povedal, že ešte musia uhasiť menšie pásmo požiaru, prognóza však podľa neho vyzerá sľubne.

Meteorologický úrad predpovedá, že v niektorých oblastiach zasiahnutých požiarmi by mohlo v nadchádzajúcom týždni napadať do 50 milimetrov zrážok, čo bude úľavou po dlhotrvajúcom suchu. Ak sa takáto predpoveď naplní, podľa hasičského zboru Nového Južného Walesu „to budú celé naše vianočné, narodeninové, zásnubné, výročné, svadobné a promočné dary v jednom.“ Pod kontrolou stále nie sú desiatky ďalších požiarov.