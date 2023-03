Povinná tretia hodina telesnej výchovy na slovenských školách by sa mohla stať realitou

Vyučovací predmet telesná a športová výchova by mohla byť povinným predmetom na základných školách (ZŠ) v rozsahu minimálne troch hodín týždenne a na stredných školách dve hodiny týždenne.

Vyplýva to z novely školského zákona, ktorú v utorok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. Predložili ju poslanci za OĽANO. Výnimku by mali podľa návrhu základné školy, ktoré majú menej ako päť tried, keďže sa predpokladá, že nemajú telocvičňu.

Niektoré školy budú mať výnimku

„Predmetná právna úprava umožňuje školám vyučovať telesnú a športovú výchovu nad minimálny rozsah napríklad prostredníctvom zvýšenia cez voliteľné (disponibilné) hodiny,“ uviedli poslanci v dôvodovej správe.

Predkladatelia tvrdia, že telesná a športová výchova je jediným predmetom, ktorý má priamy vplyv na fyzické aj duševné zdravie detí a mládeže. Navrhovaná legislatíva by v prípade schválenia mohla byť účinná od 1. septembra.

Poslanci za OĽANO pripomenuli, že návrh reaguje aj na závažný spoločenský problém, ktorým je obezita a nadváha u detí. Igor Kašper (Sme rodina) informoval, že návrh podporili aj športové zväzy, rezorty zdravotníctva, vnútra či obrany. Myslí si, že na zavedenie tretej hodiny telesnej výchovy nebude treba vyčleniť ani euro navyše.

Karol Kučera (OĽANO) dodal, že poslanci pripravujú pozmeňujúci návrh, ktorým by sa mala posunúť účinnosť legislatívy o dva roky pre tie školy, ktoré nemajú telocvičňu, aby si ju mohli dobudovať. Zároveň pripomenul, že už teraz si niektoré školy zavádzajú dobrovoľne tretiu hodinu, aj keď telocvičňu nemajú.