Očakávajú väčší záujem: Potrebný vek pre policajtov by sa mohol znížiť na 18 rokov

Potrebný vek na vstup do Policajného zboru (PZ) by sa mohol znížiť na 18 rokov. Vyplýva to z novely zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície.

Poslanci Národnej rady (NR) SR ju v utorok posunulo do druhého čítania. V súvislosti so zmenou veku pri prijímaní do polície z 21 na 18 rokov sa zo zákona vypustí štátna služba kadeta. Služba bola určená predovšetkým pre občanov od 18 do 21 rokov.

Kvalitnejší personál

„Zrušením štátnej služby kadeta a opätovnou možnosťou prijímania uchádzačov do štátnej služby príslušníkov PZ, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže SR dovŕšením osemnásteho roku veku sa odstraňuje dvojkoľajnosť v systéme prijímania do služobného pomeru,“ píše sa v návrhu.

Predkladatelia očakávajú, že zmena prispeje k väčšiemu záujmu občanov o službu v polícii a prípadne aj v ďalších zložkách patriacich do pôsobnosti tohto zákona. Záujemcovia by sa mohli do zboru prihlásiť bezprostredne po ukončení úplného stredoškolského vzdelania.

„Čo bude mať vplyv na kvalitnejšie a taktiež udržateľné personálne obsadenie,“ píše sa v dôvodovej správe. Predkladatelia argumentovali aj potrebu zabezpečenia personálnej stability, a to i v súvislosti s aktuálnou bezpečnostnou situáciou.

Novela má tiež precizovať dĺžku prípravnej štátnej služby a skúšobnej doby policajta, ktorý získava kvalifikačnú požiadavku policajného vzdelania denným bakalárskym štúdiom, týka sa aj ponechania funkčného platu príslušníkovi PZ v prípravnej štátnej službe počas denného štúdia v plnej výške a vzdelávania policajtov a nárokov s tým súvisiacich.