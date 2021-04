Používate filter modrého svetla na smartfóne pred spaním? Vedci otestovali, či to naozaj funguje

Každý tuší, že pre zdravý spánok to nie je úplne najlepšie, no aj tak sa mnohí neubránia tomu, aby si pred spaním, často už v posteli, neprezreli sociálne siete, či nepozreli nejaké video. Mnohé smartfóny ponúkajú možnosť prepnutia sa na nočný režim, v ktorom sa eliminuje vyžarovanie modrého svetla z obrazovky, čo by malo napomôcť lepšiemu spánku. Je to ale naozaj tak?

Či už túto funkciu máte priamo v smartfóne nainštalovanú, alebo si stiahnete na to aplikáciu, princíp je v podstate rovnaký. Obrazovka sa prepne z chladnejšieho modrého odtieňa do teplejšieho žltého odtieňa, uvádza portál IFL Science.

Modrá simuluje deň, žltá západ slnka

Myšlienka je taká, že modré svetlo sa viac podobá tomu dennému a spomaľuje tak produkciu metatonínu, hormónu spojeného s kontrolou spánku. Žlté či žltooranžové svetlo zase napodobňuje farbu západu slnka, a preto by nemalo spomaľovať tvorbu melatonínu. Funguje to ale aj v praxi?

Štúdia publikovaná v časopise Sleep Health zhromaždila 167 študentov univerzity Brigham Young a vedci z menovanej univerzity a tiež z Cincinnati Children’s Hospital Medical Center, ich požiadali, aby spali s náramkom, ktorý monitoruje spánkovú aktivitu.

Následne študentov rozdelili do dvoch skupín: V jednej boli takí, ktorí spali približne 7 a viac hodín denne, v druhej tí, ktorí spali menej ako 6 hodín denne. Následne boli študentom náhodne rozdelené úlohy. Jedni mali používať hodinu pred spaním iPhone so zapnutou funkciou Night Shift, ďalšia skupina ju mala mať zakázanú a tretia skupina nesmela hodinu pred spaním vôbec smartfón používať.

Žiadny rozdiel

Vedci následne získané dáta analyzovali. U študentov, ktorí spali približne 7 hodín denne, prišlo k miernemu zlepšeniu kvality spánku, keď smartfón vôbec pred spaním nepoužívali. Pri skupinách so zapnutou či vypnutou funkciou Night Shift nebol rozdiel.

“Zapnutá funkcia Night Shift neprináša žiadne zlepšenie kvality spánku oproti tomu, keď je funkcia vypnutá,” uviedol profesor Chad Jensen, autor štúdie a psychológ z Univerzity Brighama Younga.

Pri skupine, ktorá spala 6 a menej hodín, neboli rozdiely v spánku žiadne. “To naznačuje, že keď ste veľmi unavený, zaspíte bez ohľadu na to, čo robíte tesne pred spaním. Tlak spánku je jednoducho taký intenzívny, že nemá žiadny vplyv to, čo robíte pred spaním.”

Chcete lepšie spať? Smartfón odložte

Podľa vedcov je do značnej miery nepodstatné, či váš smartfón vyžaruje alebo nevyžaruje modré svetlo. Viac nás ovplyvňuje samotná interakcia s obsahom a naša aktivita na sociálnych sieťach, ktorá udržuje mozog bdelý a tým vplýva na kvalitu spánku.

Inými slovami, ak sa chcete lepšie vyspať, namiesto inštalovania či zapínania si funkcie eliminácie modrého svetla, jednoducho pred spaním smartfón nepoužívajte.