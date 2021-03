Zabudnite na smartfóny a tablety. Vedci vysvetlili, prečo je stále lepšie písať si poznámky ručne na papier

Mnohí z nás pero v ruke nedržali poriadne dlho. Pohodlnejšie a rýchlejšie je totiž písať si poznámky napríklad na mobile či prostredníctvom tabletu. Podľa odborníkov by sme však písanie perom na papier v žiadnom prípade zanedbávať nemali.

Digitálne písanie šetrí čas a energiu. Naozaj?

Vedcom sa podarilo zistiť, že ak si píšete poznámky perom na papier, váš mozog je aktívnejší, keď sa na ne snažíte rozpamätať o hodinu neskôr, píše portál Medical Express. Ako píše štúdia publikovaná v časopise Frontiers in Behavioral Neuroscience, pravdepodobne za to môže kombinácia dotykových, priestorových a vizuálnych podnetov. V porovnaní s elektronikou poskytuje písanie perom na papier jedinečný zážitok, vďaka ktorému sa informácie ľahšie upevnia v pamäti.

V súčasnosti panuje názor, že písanie poznámok v elektronickej podobe šetrí čas a energiu. Avšak výskum, ktorého sa zúčastnili japonskí študenti ukázal, že tí, ktorí si písali poznámky perom na papier, boli v následných testoch o 25 % rýchlejší ako tí, ktorí si písali poznámky elektronicky.

Na rozdiel od digitálnej plochy, papier poskytuje priestor na nerovnosti alebo na zmeny, ako je napríklad zahnutý roh v zošite. Digitálny plocha je uniformná, jednotvárna a po zatvorení aplikácie jednoducho zmizne. Do štúdie sa zapojilo 48 dobrovoľníkov vo veku od 18 do 29 rokov, ktorých úlohou bolo zapamätať si fiktívny príbeh. V ňom sa dve postavy bavili o svojich plánoch na najbližšie dva mesiace. Plány zahŕňali rôzne časy vyučovacích hodín, ale aj súkromné aktivity. Účastníci boli zadelení do skupín na základe veku, preferencií (papier alebo tablet), rodu či iných aspektov.

Pero a papier efektívnejšie ukotvia informácie v pamäti

Po prečítaní textu boli účastníci experimentu požiadaní, aby si napísali poznámky buď perom na papier, do elektronického kalendára, za pomoci tabletu alebo za pomoci smartfónu s veľkým displejom a dotykovou klávesnicou. Časový limit nebol stanovený a úlohou účastníkov nebolo naučiť sa príbeh naspamäť, ale napísať si k nemu poznámky.

Po hodine boli účastníci vyzvaní, aby odpovedali na niekoľko viac či menej komplexných otázok, ktoré sa týkali fiktívneho príbehu. Počas odpovedí ich vedci podrobili MRI vyšetreniu, aby mohli sledovať aktivitu ich mozgu. Tí študenti, ktorí používali pero a papier, vyplnili test v priemere za 11 minút. Študentom, ktorí používali tablet, to trvalo v priemere 14 minút a posledná skupina účastníkov zvládla test v priemere za 16 minút.

Zvýrazňuje, podčiarkujte, kreslite si šípky

Zaujímavé boli aj výsledky MRI vyšetrení. U účastníkov, ktorí používali pero a papier badali výskumníci vyššiu mozgovú aktivitu v oblasti, ktorá je zodpovedná za jazykové schopnosti, pamäť a predstavivosť. Jednoducho povedané, scrollovanie po displeji náš mozog príliš nezaujme.

Ak však do rúk vezmete papierovú knihu, neskôr si poľahky dokážete vybaviť na ktorej strane a v ktorom rohu ste videli ten či onen obrázok či poznámku. Našu pamäť navyše podporia aj drobnosti, ako je podčiarkovanie, zaokrúhlenie, zvýraznenie, kreslenie šípok či dopisovanie farebných poznámok, informujú vedci.