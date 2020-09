Používali nafukovacie tanky a falošné signály. Takto ovplyvnila armáda duchov 2. svetovú vojnu

Aj keď o nej počul len málokto, vo vojne zohrala mimoriadne dôležitú úlohu. Kto prísne tajnú armádu duchov vytvoril a ako sa im podarilo oklamať nemecké vojská?

Nafukovanie tanky a zvukové efekty

Od konca druhej svetovej vojny ubehlo 2. septembra už 75 rokov. Bojovalo sa vo vzduchu, na súši, ale aj na vode a ešte aj po desiatkach rokov sa stále odhaľovali nové a nové tajomstvá. Napríklad, ako píše portál Live Science, 40 rokov po skončení vojny málokto vedel o existencii tajného amerického bataliónu, ktorému sa hovorilo Ghost Army (v preklade „armáda duchov“). Cieľom tohto bataliónu nebolo zabiť na mieste čo najviac nepriateľov, ale nepriateľa zmiasť. Bojovali za pomoci nafukovacích tankov, zvukových efektov a vysielali falošné rádiové signály. Dokonca vybudovali aj drevené makety, ktoré mali imitovať reálne vojenské úkryty a budovy.

Ako informuje National WW2 Museum, batalión Ghost Army vznikol 20. januára v roku 1944 pod taktovkou Ralpha Ingersolla. Bola to prvá jednotka, ktorá sa nepriateľovi postavila s falošnými zbraňami v rukách, a ktorej cieľom bol číry podvod. Na čele bataliónu stál vojenský veterán Colonel Harry L. Reeder a velil 82 dôstojníkom a 1 023 ďalším mužom, medzi nimi audio expertom, inžinierom, profesionálnym vojakom, ale aj umelcom. Súčasťou jednotky bol dokonca aj módny návrhár Bill Blass či profesionálny maliar Ellsworth Kelly. Aj keď ich nebolo veľa, batalión bol schopný imitovať jednotku pozostávajúcu z 30 000 vojakov a hovorí sa, že išlo o tú najinteligentnejšiu jednotku, aká sa druhej svetovej vojny zúčastnila. Jej členovia dosahovali priemerné IQ 119.

O batalióne sa nesmel nikto dozvedieť

Vďaka kombinácii umenia a vedy zvládol batalión v rokoch 1944 a 1945 takmer dve desiatky misií. V rámci nich mnohokrát úspešne zviedli nacistické vojská na falošnú stopu, aby mohli spojenecké sily úspešne vykonať ďalšiu misiu. Vďaka tomu zachránili tisícky životov, píše Live Science. Členom armády duchov bol aj umelec Bernie Bluestein, ktorý sa pre Chicago Tribune vyjadril, že v čase, keď k nim nastúpil, mal len 19 rokov a bol súčasťou tímu, ktorý pracoval na kamufláži. Do bataliónu sa dostal náhodou, keď natrafil na leták hlásajúci, že sa hľadajú umelci do špeciálnej vojenskej jednotky.

Bernie nikdy nechcel byť vojakom, chcel sa venovať umeniu a byť dizajnérom. Keď písal listy domov rodine, nesmel sa v nich ani slovkom zmieniť o tom, kde sa práve nachádza a čo robí. Svoju prácu musel udržať v tajnosti aj pred tými najbližšími.

Bluestein a jeho kolegovia vytvorili za pomoci bežne dostupných a jednoduchých materiálov ilúziu, ktorá mala Adolfa Hitlera presvedčiť, že Američania zhromaždili vojsko obrovských rozmerov. Vytvárali napríklad tanky, ktoré boli vyrobené z ľahkých materiálov, a teda ľahko prenosné z miesta na miesto. Na prvý pohľad sa však z diaľky nedali rozoznať od skutočného tanku. Experti na zvuk zas nahrávali zvukové kulisy z tréningových bojísk a zo stavania zákopov. Tie neskôr upravili a púšťali ich na vhodnom mieste z reproduktorov.

Vo vojne sa podvádzalo už pred tisíckami rokov

Za jeden z najväčších úspechov bataliónu sa považuje podvod, ktorý sa odohral v meste Viersen, kde armáda duchov 18. marca v roku 1945 imitovala dve divízie v nádeji, že tam pritiahnu nemecké vojská, aby mohli tie spojenecké prejsť cez rieku Rýn. V rámci misie bolo použitých až 600 falošných nafukovacích vozidiel, oddiel vyrobil množstvo falošných uniforiem a použité boli aj zvukové nahrávky získané počas stavby pontónového mosta. Napriek úspechu však boli oslavy zakázané a členovia bataliónu sa ešte desiatky rokov nedočkali žiadneho ocenenia, podvod totiž nesmel nikto odhaliť.

This ‘Ghost Army’ used phony inflatable tanks and weapons to dupe Hitler in WW2 https://t.co/ih2Q62AtaS pic.twitter.com/dAa0X9DGi0 — TheJournal.ie (@thejournal_ie) December 29, 2015

Armáda duchov nebola jediná jednotka, ktorá získala výhodu nad nepriateľom za pomoci šikovne vymysleného podvodu. V roku 1942 britská armáda v rámci operácie Bertram vytvorila 2 000 falošných vozidiel, aby nemeckú armádu presvedčili, že britská armáda posilňuje svoju pozíciu na juhu, aj keď v skutočnosti boli jednotky na severe, píše portál History of War. Podvod je súčasťou vojny už tisícročia. Stačí si spomenúť napríklad na dreveného koňa, ktorého obyvatelia Tróje považovali za dar od Grékov, Gréci však konštrukciu koňa využili na to, aby sa dostali do mesta.

V americkej občianskej vojne zas boli obyčajné drevené klady orezané a namaľované tak, aby pripomínali kanóny a nepriateľ nadobudol dojem, že bude musieť čeliť dobre ozbrojenej jednotke, píše portál Federation od American Scientists.

Aj keď sa však tesne po vojne armáde duchov uznania nedostalo, v súčasnosti sa o jej členoch hovorí čoraz viac ako o hrdinoch, bez ktorých by druhá svetová vojna mohla dopadnúť omnoho horšie.