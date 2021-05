Potýčky aj napriek prímeriu. V Jeruzaleme došlo znova k stretom medzi medzi izraelskou políciou a Palestínčanmi

Pri zrážkach medzi Palestínčanmi a izraelskými jednotkami, ktoré v piatok vypukli v okolí mešity al-Aksá v Jeruzaleme, bolo zranených 21 ľudí. Informoval o tom Palestínsky Červený polmesiac, pričom dodal, že stav dvoch osôb si vyžiadal hospitalizáciu.

Vedenie palestínskej samosprávy vo svojom vyhlásení odsúdilo „izraelské okupačné sily útočiace na mešitu al-Aksá po piatkových modlitbách a útok (izraelských vojakov) na veriacich.”

Hovorca izraelskej polície Micky Rosenfeld uviedol, že v oblasti al-Aksá, ktorá je tretím najposvätnejším miestom islamu a židmi je uctievaná ako Chrámová hora, „vypukli nepokoje”. Spresnil, že „stovky ľudí hádzali kamene a zápalné fľaše do (izraelských) policajtov, ktorí (na to) reagovali a začali výtržníkov rozháňať.”

Agentúra AFP konštatovala, že momentálne je už v okolí mešity al-Aksá relatívny pokoj. Reportéri AFP priamo z miesta incidentu informovali, že izraelské sily zasiahli proti davu gumovými projektilmi i omračujúcimi granátmi. Palestínčania boli podľa AFP neozbrojení. Viacerí mladší spomedzi nich reagovali na zásahy izraelskej polície hádzaním kameňov.

Podobné potýčky, ktoré sa v rovnakej lokalite konali počas moslimského pôstneho mesiaca ramadán, viedli radikálne hnutie Hamas k ultimátu, aby izraelské jednotky opustili 10. mája oblasť okolo svätyne. Po uplynutí tohto ultimáta začal Hamas ostreľovať raketami Izrael. Židovský štát odpovedal náletmi na pásmo Gazy, pričom útočil na objekty pripisované Hamasu.

Obe strany po 11 dňoch bojov vo štvrtok súhlasili s prímerím, ktoré začalo platiť v piatok ráno o 02.00 h miestneho času (01.00 h SELČ). Nateraz sa zdá, že obe strany prímerie rešpektujú. Vo viacerých mestách na okupovanom západnom brehu Jordánu sa v piatok po tradičných modlitbách tiež zišli stovky ľudí, ktorí oslavovali ukončenie izraelských náletov na Gazu.

Humanitárna organizácia Červený polmesiac informovala, že desiatky ľudí tam boli zranené po tom, ako izraelské jednotky v niektorých oblastiach strieľali ostrými nábojmi, či gumovými projektilmi a na rozohnanie davu použili omračujúce granáty i slzotvorný plyn.

Otvorili hranice do Gazy, putuje tam humanitárna pomoc

Izraelský úrad koordinujúci aktivity židovského štátu na palestínskych územiach v piatok dočasne otvoril hraničné priechody Erez a Kerem Šalom, aby sa do palestínskeho pásma Gazy dostala humanitárna pomoc OSN vrátane liekov, potravín a paliva pre generátory.

Informoval o tom spravodajský portál The Times of Israel s tým, že ďalšia prevádzka hraničných priechodov bude závisieť od toho, či radikáli v enkláve budú dodržiavať dohodu o prímerí s Izraelom, ktorá platí od noci na piatok.

Izraelská televízia Rešet 13 dodala, že pobrežná rybolovná zóna bude pre palestínskych rybárov znovuotvorená zrejme na budúci týždeň.

The Times of Israel tiež uviedol, že pracovníci viacerých humanitárnych organizácií v piatok v teréne vyhodnocovali následky nedávnych bojov medzi radikálmi palestínskeho hnutia Hamas a izraelskými jednotkami. Fabrizio Carboni, regionálny riaditeľ Medzinárodného výboru Červeného kríža pre Blízky a Stredný východ, upozornil, že v pásme Gazy je „niekoľko stoviek” kusov nevybuchnutej munície. Uviedol tiež, že naliehavou potrebou, a to aj na izraelských územiach, je zdravotnícky materiál.

Matthias Schmale, ktorý je riaditeľom agentúry OSN na pomoc palestínskym utečencom (UNRWA) pre pásmo Gazy, potvrdil, že centrálne laboratórium, ktoré v pásme Gazy zvyčajne vykonáva testy na COVID-19, je mimo prevádzky po „mohutnom výbuchu bomby”.

V súvislosti s prímerím, ktoré nadobudlo účinnosť cez noc na piatok, Schmale vyhlásil, že ho „vníma ako krehké.” Súčasne vyjadril poľutovanie nad „neúnosnou a neprijateľnou cenou”, ktorú v poslednom konflikte medzi izraelskou armádou a palestínskymi radikálmi zaplatilo civilné obyvateľstvo. “A viem, že to platí aj pre ľudí v Izraeli,” dodal.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok na brífingu v Ženeve poukázala na potreby v oblasti humanitárnej pomoci na palestínskych územiach, kde bolo počas 11 dní bojov medzi Palestínčanmi a Izraelčanmi zabitých najmenej 243 ľudí.

Hovorkyňa WHO Margaret Harrisová uviedla, že počas ozbrojených zrážok bolo zranených spolu 8538 ľudí. Spresnila, že v pásme Gazy bolo poškodených 30 zdravotníckych zariadení, pričom jedna klinika bola úplne zničená a ďalšie utrpeli značné škody. Uviedla tiež, že poškodená infraštruktúra bráni prístupu sanitiek do enklávy.

Hamas oslavuje víťazstvo a ďakuje za pomoc Iránu

Predseda politického výboru radikálneho palestínskeho hnutia Hamas, Ismáíl Haníja, víta „víťazstvo” Hamasu v nedávnom ozbrojenom konflikte s Izraelom, pričom predpokladá, že to bude mať veľký vplyv na vzťahy blízkovýchodného regiónu so židovským štátom.

„Zničili sme projekt spolužitia s Izraelom, normalizáciu vzťahov s Izraelom,” vyhlásil Haníja podľa online spravodajstva denníka The Times of Israel.

Haníja zároveň očakáva, že jeho hnutie sa po 11-dňovom konflikte s Izraelom „bude tešiť” z rastúcej regionálnej podpory. „To, čo príde po tejto bitke, už nebude tým, čo bolo pred ňou … uvidíte ešte veľa (diplomatických) kontaktov a úspechov,” avizoval Haníja. Dodal, že „sme boli svedkami, ako sa náš národ prebudil … , aby sa postavil za Jeruzalem, Palestínu a hnutie odporu.”

Agentúra TASS s odvolaním sa na palestínsky spravodajský portál Donia al-Watan citovala z rozhovoru s Haníjom, v ktorom vyjadril poďakovanie iránskemu vedeniu za dodávky zbraní pobrežnej enkláve a finančnú podporu.

„Ďakujeme všetkým, ktorí podporili Hamas a synov palestínskeho ľudu. Ďakujeme Egyptu, Kataru, OSN. Ďakujeme tiež Iránu, ktorý nešetril na finančnej podpore a dodávkach strategických zbraní pre Hamas,” uviedol Hamas.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ešte vo štvrtok informoval, že dron, ktorý začiatkom tohto týždňa zneškodnili izraelské jednotky, bol iránskym bezpilotným lietadlom vyzbrojeným výbušninami.

Denník Wall Street Journal tento týždeň napísal, že palestínski militanti v uplynulých dňoch podnikli jeden z najintenzívnejších útokov na Izrael za posledné desaťročia, keď na židovský štát vystrelili viac ako 4000 rakiet krátkeho doletu a nasadili nový výbušný dron, ktorý údajne má uniknúť aj izraelskému systému protivzdušnej obrany Železná kupola.

Za týmto náporom Hamasu je podľa izraelských predstaviteľov rezortu obrany a bezpečnostných analytikov rozsiahly arzenál vybudovaný vďaka technologickým poznatkom získaným z Iránu a rastúcim zručnostiam palestínskych radikálov v oblasti výroby zbraní.

Predstavitelia izraelskej armády tvrdia, že v posledných dňoch konfliktu zničili náletmi na ciele v pásme Gazy viac ako dve desiatky tovární na výrobu rakiet. Odhadujú však, že militantom ešte zostali tisíce rakiet a technické kapacity na to, aby po ukončení bojov mohli začať zostrojovať ďalšie.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v piatok pri hodnotení výsledkov izraelskej operácie v pásme Gazy upozornil, že Izrael zaujme k „teroristickej skupine” Hamas oveľa tvrdší postoj. „Pravidlá hry sa zmenili a po novom nebude tolerovaná žiadna raketová paľba z pásma Gazy,” varoval Netanjahu. Povedal tiež, že Izrael dosiahol v Gaze svoje vojenské ciele a operácia nazvaná Strážcovia hradieb je preto “mimoriadnym” úspechom, informoval denník The Times of Israel.