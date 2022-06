Potreboval pomoc, nie väzenie. Muž, ktorý spáchal atentát na Reagana, je po 41 rokoch slobodný

Meno John Hinckley sa navždy zapísalo do dejín. Tento muž v roku 1981 vystrelil na amerického prezidenta Ronalda Reagana a poranil ho. Odborníci o ňom v tom čase prehlásili, že v čase, keď sa incident odohral, bol nepríčetný. Po 41 rokoch je z neho napokon opäť slobodný muž.

Bol prehlásený za nepríčetného

John Hinckley sa stal neslávne známym po tom, čo sa v roku 1981 pokúsil spáchať atentát na amerického prezidenta Ronalda Reagana. Ako píše portál The Guardian, po tom, čo bol 41 rokov pod dozorom odborníkov, bol prehlásený za duševne zdravého a bol oslobodený. Krátko po tom sa o radosť podelil prostredníctvom Twitteru. „Po 41 rokoch, 2 mesiacoch a 15 dňoch konečne sloboda!!!“ – napísal Hinckley.

O Johnovom oslobodení sa hovorilo už niekoľko mesiacov. Od roku 2016 žil v komunite a odborníci sledovali, či je mentálne stabilný a dokáže sa prispôsobiť životu medzi ľuďmi. Vzhľadom na to, že bol prehlásený za nepríčetného, vyše 4 desaťročia Hinckley nestrávil vo väzení, ale v psychiatrickej liečebni.

Súd poľavoval z obmedzení postupne už niekoľko mesiacov, v priebehu ktorých si dnes už 67-ročný atentátnik získal tisícky fanúšikov na YouTube, ale aj na Twitteri. Napriek tomu, že Hinckley zaútočil na prezidenta, podľa historikov sa vďaka tomu stal legendou skôr Reagan, kým na Johna dnes už mnohí zabudli.

Potreboval pomoc, nie stráviť zvyšok života za mrežami

Celkom iná by bola situácia v prípade, ak by počas atentátu uspel a Reagana by zavraždil. Prezident bol však ťažko ranený, prežil a ľud ho vnímal ako hrdinu, ktorý sa vrátil silnejší než kedykoľvek predtým. Ľudí očarilo aj to, že bral svoj údel s humorom a vtipkoval, že si zabudol čupnúť v čase, keď zaznel výstrel.

Počas atentátu utrpel vážne poranenia aj James Brady, Reaganov tajomník, následkom nich bol paralyzovaný. Práve tento incident inšpiroval Billa Clintona k tomu, aby sprísnil zákony týkajúce sa zbraní. Ak si chcel človek zbraň zakúpiť, musel čakať 5 dní, počas ktorých kupujúceho príslušné úrady preverovali.

V čase útoku mal Hinckley 25 rokov a údajne utrpel psychotickú epizódu. Práve kvôli tomu súd rozhodol, že tento muž nepotrebuje stráviť zvyšok života za mrežami, ale potrebuje liečbu a pomoc. V roku 2000 mu súd umožnil navštevovať rodičov a v roku 2016 sa k svojej matke nasťahoval natrvalo. Podľa odborníkov bolo jeho duševné ochorenie v remisii už niekoľko desaťročí. Krátko na to jeho matka zomrela.

Hinckley bol aj naďalej pod dozorom. Mal zákaz kupovať zbrane a užívať alkohol a drogy. Navyše, v čase streľby bol posadnutý herečkou Jodie Foster. Dostal preto zákaz akýmkoľvek spôsobom kontaktovať nielen ju, ale aj príbuzných obetí, ktoré v osudný deň postrelil.