Gypsy Rose oznámila, že je tehotná. Len pred pár mesiacmi pritom vyšla z väzenia za vraždu svojej krutej matky

Podivuhodný prípad Gypsy Rose už poznajú viacerí. Kedysi dievča týrané mamou tým najohavnejším spôsobom sa rozhodlo vziať spravodlivosť do vlastných rúk. Po odsedenom treste vo väzení je už na slobode a teraz oznámila, že čaká dieťa.

Jej matka ju odmalička týrala a presviedčala ju aj okolie, že Gypsy je smrteľne chorá. Inak zdravé dievča ale po rokoch už nechcelo trpieť, a tak sa rozhodlo aj spolu so svojím kumpánom matku zavraždiť. Z desiatich rokov si dievčina napokon odsedela 85 percent trestu.

Bol to jeden z prípadov, ktoré si získali pozornosť ľudí po celom svete a na základe príbehu Gypsy Rose a jej mamy Clauddine „Dee Dee“ Blanchard vzniklo niekoľko dokumentov a dokonca aj hraná miniséria The Act.

Oznámila, že je tehotná

V roku 2016 Gypsy Rose odsúdili za vraždu druhého stupňa na 10 rokov väzenia. Napokon ju ale prepustili na slobodu o 3 roky skôr. Stalo sa tak 28. decembra 2023.

Gypsy si návrat na slobodu začala užívať, dávala rozhovory, je aktívna na sociálnych sieťach a užíva si život.

A dnes magazín People zverejnil, že Gypsy čaká s priateľom Kenom Urkerom dieťa. Oznámila to na Youtube a hovorí, že je v 11. týždni.

Taktiež prezradila, že dieťa nebolo plánované a bolo to nečakané, no obaja sa tešia. Chápe, že si o nej ľudia myslia, že nie je pripravená byť matkou, no tvrdí, že bude milujúcou matkou a dá dieťaťu všetko, čo ona v detstve nedostala.