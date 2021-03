Poriadne vás zabavia a rozosmejú: 10 najlepších komédií, ktoré nájdete na Netflixe

Sledovanie komédií dokáže diváka aspoň na chvíľu odpútať od problémov a vyčaruje úsmev na tvári. Či už tento žáner obľubujete alebo vyhľadávate iba výnimočne, týchto 10 komédií zo streamovacej služby Netflix by ste nemali prehliadať.

Netflix vo svojej knižnici ponúka bohatú ponuku komédií, medzi ktorými nechýbajú novinky, ani overené klasiky či výber pre milovníkov romantického žánru. Vybrali sme 10 najlepších komédií, ktoré má tento streamovací gigant v ponuke a zaručene vás rozosmejú a zlepšia náladu.

Na nože / Knives Out (2019)

ČSFD: 82 %

IMDb: 7,9/10

Kvalitná detektívka, ktorá preverí všetkých naokolo. Ústrednou postavou je spisovateľ Harlan Thrombey, ktorého nájdu deň po oslave narodenín s podrezaným hrdlom. Aj keď to môže vyzerať spočiatku ako samovražda, s motívom získania jeho bohatstva sa vynára množstvo podozrivých. Zabil ho niekto z rodiny a blízkych alebo si vzal život sám?

Na nože poteší každého milovníka žánru a vďaka množstvu zvratov, ktoré na vás pri sledovaní čakajú, sa nebudete ani na chvíľu nudiť. Môžete sa pridať do pátrania so skúseným detektívom a uhádnuť, kto by bol tohto činu schopný.

Stratili sme Stalina / The Death of Stalin (2017)

ČSFD: 72 %

IMDb: 7,2/10

Historická komédia alebo aj politická satira, ktorá je zasadená do časového obdobia po smrti diktátora Stalina. Jeho straníci sa zrazu ocitajú v neistote a premýšľajú, ako pokračovať. Začína boj o získanie vlády, ale je čas nastoliť aj otázku, či pokračovať v prísnom režime. K tomu všetkému musia Stalinovi usporiadať pohreb.

Stratili sme Stalina kombinuje historické fakty s fikciou a v niektorých momentoch skutočne čiernym humorom. Ak máte radi nevšedne a originálne spracované komédie, nenechajte si ujsť túto oceňovanú snímku.

Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga (2020)

ČSFD: 64 %

IMDb: 6,5/10

Ak milujete hudbu a atmosféru obľúbenej súťaže Eurovision Song Contest, tu si ju vychutnáte naplno prostredníctvom príbehu speváka a speváčky z malého mesta, ktorí si nenechajú túto príležitosť, splniť si svoj sen, ujsť a prihlásia sa do najväčšej speváckej súťaže na svete.

Hlavná dvojica pochádza z prostredia Islandu, ktoré je pre kameru neuveriteľne príťažlivé. V snímke uvidíte aj niekoľko známych tvárí, ktoré sa objavili v súťaži Eurovízia alebo dokonca hviezdu Demi Lovato. Eurovision Song Contest poteší atmosférou aj prevedením jednotlivých hudobných vystúpení.

Zombieland (2009)

ČSFD: 76 %

IMDb: 7,6/10

Zombieland patrí dodnes medzi najzárobkovejšie zombie horory, aké kedy vznikli. Hrdinovia sa v ňom musia vysporiadať s inváziou živých mŕtvych a nájsť spôsob, ako sa vymaniť z ich nadvlády. Aby sa im to podarilo, Columbus si vytvára vlastné pravidlá na zničenie nemŕtvych, ako napríklad “vyhnite sa strip klubom” alebo “dodržiavajte hygienu”.

Celú apokalypsu sledujeme pomocou množstva akčných a vtipných scén s dávkou krvi a násilia, či vnútorností, ktoré k tomuto žánru patria. Scenár filmu sa objavil už dva roky pred jeho vznikom v zozname takzvaných Najobľúbenejších nevyužitých scenárov. O jeho realizáciu sa postaral Ruben Fleischer, ktorý o desať rokov neskôr vytvoril aj jeho pokračovanie.

Slušní chlapci / The Gentleman (2019)

ČSFD: 86 %

IMDb: 7,8/10

Akčná krimi s prvkami čiernej komédie v hlavnej úlohe s hercom Matthew McConaugheym. Snímka je zasadená do lákavého britského prostredia a sleduje príbeh drogového kráľa Mickeyho Pearsona, ktorý sa snaží predať svoje ťažko vybudované impérium.

Počas sledovania pozornému divákovi neunikne hneď niekoľko odkazov na známe kultovky, medzi ktorými nechýba Pulp Fiction ikonického Quentina Tarantina. Slušní chlapci sa môžu pochváliť scenárom s brilantnými dialógmi, plnými typického britského humoru a nechýba ani istá dávka násilia, ktorá je typická pre žáner gangsteriek.

To All the Boys I’ve Loved Before (2018)

ČSFD: 71 %

IMDb: 7,1/10

Všetkým milovníkom romantických komédií odporúčame trilógiu, ktorá patrí medzi najlepšie vo svojej kategórii za posledné roky. Hlavnou hrdinkou je Lara, ktorá vyznáva svoje city chlapcom, ktorí sa jej páčia, pomocou písania listov. Tie im však neodošle, ale starostlivo si ich uschová.

Čo sa však stane vo chvíli, kedy sa dostanú ku svojím skutočným adresátom? Jedným z nich je navyše jej dobrý kamarát Josh, s ktorým jej vzťah po tomto odhalení už pravdepodobne nikdy nebude ako predtým.

Život Briana / Life of Brian (1979)

ČSFD: 86 %

IMDb: 8,1/10

Hlavný hrdina Brian sa narodil v ten istý deň ako Ježiš Kristus a iba v neďalekej maštaľke. Zhoda okolností zapríčiní, že sú ľudia od jeho narodenia presvedčení, že práve tento nešťastník je vykupiteľ sveta.

K tomuto originálnemu nápadu sa pridali ďalšie chytro a vtipne vymyslené scény, pri ktorých budete neraz krútiť hlavou nad ich genialitou. Zaujímavosťou je, že šestica hercov z komediálnej skupiny Monty Python vo filme stvárnila až 40 rôznych postáv. Otázkou však až do konca zostáva, dostane sa Brian až k ukrižovaniu, podobne ako Ježiš?

Diktátor / The Dictator (2012)

ČSFD: 74 %

IMDb: 6,4/10

Posledný mohykán medzi diktátormi v prevedení ikonického Sacha Baron Cohena, ktorý sa snaží svoju krajinu zachrániť pred demokraciou. Všetko sa mení vo chvíli, keď prijme pozvánku OSN na návštevu Ameriky, kde by mal spoznať čaro tohto režimu.

Na vlastnej koži zažíva a spoznáva, čo to znamená, keď niekde vládnu ľudia. Na ulici zostáva okradnutý polonahý a navyše s oholenou bradou. Diktátor je plný nekompromisného a drsného humoru, ktorého predmetom sa stáva úplne každý a všetko.

Skús ma rozosmiať / Just Go with It (2011)

ČSFD: 72 %

IMDb: 6,4/10

Jennifer Aniston a Adam Sandler v hlavných úlohách romantickej komédie, ktorú už mnohí veľmi dobre poznáte. Plastický chirurg, ktorý v skutočnosti chodí s o dosť mladšou partnerkou, požiada svoju asistentku, aby pred jeho rodinou predstierala, že je jeho manželkou.

Nevinná lož, ktorá mala urovnať vzťahy však život hlavného hrdinu značne skomplikuje a v spoločnosti svojej vymyslenej rodiny sa ocitá na Havaji. Skús ma rozosmiať patrí dnes už medzi romantické klasiky, ktoré majú vo svojom žánri zaslúžené miesto.

Poznámka: Niektoré z filmov sú na Netflixe dostupné iba v pôvodnom anglickom znení.

Netflix, ČSFD, IMDb