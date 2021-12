Popoluška feministka a homosexuálny bozk: Nové Tri oriešky pre Popolušku ľudia považujú za odpad, aj keď ich nevideli

Tri oriešky pre Popolušku patria medzi najobľúbenejšie vianočné rozprávky u nás aj u našich českých susedov. Už pravidelne na Štedrý deň sa nám Popoluška prihovára z televízií a aj keď už nič iné, minimálne tento pre mnohých skvost, dokáže ľuďom vyčarovať doma pravú vianočnú atmosféru. Prichádza nová verzia z Nórska, ktorá ešte pred svojím uvedením v našich končinách nedá ľuďom spávať.

Režisér Václav Vorlíček priniesol v roku 1973 vianočnú rozprávku, ktorá sa u nás aj ďalších častiach Európy dá považovať za kultovú. Tri oriešky pre Popolušku sú adaptáciou rozprávky Boženy Němcovej. Hlavnú úlohu stvárnila nezabudnuteľná Libuše Šafránková, ktorá vytvorila postavu nebojácnej Popolušky, ktorá však musí bojovať pri ceste za šťastím s rôznymi nástrahami osudu.

Homosexuálny bozk rozpútal škandál

Jej príbeh so šťastným koncom si v priebehu už takmer 50 rokov zamilovali diváci rôznych vekových kategórií, ktorí sa k Popoluške každoročne verne vracajú. Do akej miery ste však popri znení vianočných tónov stíhali vnímať silný feministický motív, ktorým je Popoluška presiaknutá? Určite to v čase jej vzniku nebolo takou veľkou témou, akou je dnes. Posúvame sa však vpred a s tým súvisí aj búranie tabu vo filmoch. Sme však pripravení na Popolušku s homosexuálnym motívom?

Už o niekoľko dní má svetlo sveta uzrieť nový nórsky remake tejto kultovej rozprávky, ktorý bude na slovenského a českého diváka mimoriadne progresívny. Tri oriešky pre Popolušku v réžii Cecilie A. Mosli ešte diváci na našom území ani nemali možnosť vidieť, už tejto nórskej verzii udelili na Česko-Slovenskej filmovej databáze niekoľko desiatok hodnotení “odpad”. Film ani nevyšiel, už ho niektorí filmoví nadšenci u nás a v Čechách nadobro odsúdili.

Progresívne Tri oriešky, ktoré mnohí nechcú vidieť

Prečo? Odpoveď je jednoduchá. Aj keď sa nachádzame v 21. storočí, naši diváci progresívne zmeny v obľúbenej klasike vidieť nechcú. Pred niekoľkými dňami český idnes.cz priniesol zaujímavosti z očakávaného remaku. Trailer sľubuje pútavú nórsku zasneženú krajinu, zaujímavé a mimoriadne sympatické herecké obsadenie. Našinci sa však napriek tomu na film netešia. Naopak, budú sa naň pozerať mimoriadne kritickým okom.

Silný feministický nádych

Libušu Šafránkovú nahradí v úlohe Popolušky nórska speváčka a skladateľka Astrid S, ktorá sa doma považuje za mladú hviezdu. Ako informoval idnes.cz, speváčka má byť v snímke Tri oriešky pre Popolušku symbolom feminizmu. “Dúfam, že oslovíme široké ženské publikum, ktoré uvidí, že môže byť rovnako odvážne a statočné ako Popoluška,” odkázala speváčka, v tomto prípade aj herečka, Astrid S.

V samotnom príbehu nebudú chýbať legendárne scény, ktoré dobre poznáme z verzii Václava Vorlíčka. Pribudne však aj niečo naviac. Práve to odhalili prvé reakcie a recenzie nórskych divákov, ktorí už mali možnosť nové Tri oriešky pre Popolušku vidieť. Český portál Filmtoro uvádza, že nórska verzia pri svojej progresívnosti zaradila do snímky scénu homosexuálneho bozku.

Celkovo by na tom nebolo nič zvláštne, v dnešnej filmovej a seriálovej tvorbe sa rúcajú stereotypy, čo však delí divákov na dve skupiny. O to citlivejšie by mohli vnímať tento moment v remaku českej klasiky. S tým súvisí aj kontroverzia, ktorá okolo pripravovanej novinky vznikla.

S bozkom je zle, aj bez neho

K českým divákom má nórsky film Tri oriešky pre Popolušku priniesť distribučná spoločnosť Bontonfilm. Najprv sa objavili špekulácie, podľa ktorých sa v našich končinách mala premietať cenzurovaná verzia tohto filmu, a teda bez spomínaného bozku medzi dvoma mužmi. Kým niektorým vadil samotný bozk, tu vznikli debate o cenzúre.

V skutočnosti sa však hovorilo o dvoch rozličných verziách filmu – tej s bozkom, určenej pre nórskeho diváka a bez mužského bozku, pre zvyšok Európy, a teda aj pre nás. Bontonfilm však o tejto skutočnosti netušil a preto vznikli rôzne dohady.

Bontonfilm sa však voči nim rázne ohradil. “Musíme sa ohradiť voči tomu, že by sme ako Bontonfilm cenzurovali nórsku verziu Troch orieškov pre Popolušku, ktorú budeme uvádzať do kín na Vianoce a akokoľvek do nej zasahovali. Nikdy by nás takýto krok ani nenapadol a ani by sme nemali právo taký krok urobiť.” uviedla distribučná spoločnosť vo svojom vyhlásení. “Preto sme sa dohodli s nórskymi producentami, že sa ešte pokúsime dať do našich kín nórsku neupravenú verziu,” dodali na záver.

Môžeme ohodnotiť “odpadom” niečo, čo sme nevideli?

Napriek tomu, že by správy o tom, že sa cenzúra nekoná, mali byť priaznivé, v skutočnosti českí a slovenskí diváci zostali pobúrení z toho, že v obľúbenej Popoluške uvidia okrem tradičného večerného bálu či scény s črievičkou aj bozk dvoch mužov. Na ČSFD dokonca rozpútali diskusiu na túto tému.

Kým niektorí vo svojich komentároch hovoria o marketingovom ťahu, ďalší nerozumejú, ako môže niekto ohodnotiť “odpadom” film, ktorý vlastne ešte ani nemal možnosť vidieť. A to všetko zapríčinil homosexuálny bozk, čo určite nie je správne.

My si na hodnotenie nórskeho remaku Popolušky ešte počkáme. Do našich kín mal doraziť už 9. decembra, vzhľadom na aktuálnu situáciu so zatvorenými premietacími sálami to však pravdepodobne bude inak. Nemali by sme ho porovnávať s originálom, ktorému sa v srdciach našich divákov asi nič nevyrovná. Preto to neznamená, že musí ísť nutne o zlú rozprávku. Zatiaľ si pozrite aspoň vizuálne pútavý trailer.