Z orgazmu pri nadmernom sexe vracal, chcel ženu uspokojiť alebo zomrieť. Will Smith priznal, že uvažoval o vražde otca

V posledných týždňoch sa meno hviezdy Willa Smitha skloňuje z každej strany. Na svet priviedol nový dokumentárny seriál o svojom živote Will Smith: The Best Shape Of My Life aj autobiografiu s názvom Will. V uplynulých dňoch sa jeho najosobnejšie veci zo súkromia stali predmetom búrlivých diskusií na internete. Kým sme ho vnímali ako rodeného zabávača, on v sebe ukrýval množstvo bojov, s ktorými sa vyrovnával mimoriadne svojsky.

Will Smith má na svojom konte množstvo profesionálnych úspechov. Preslávil sa ako herec zabávač, raper so pseudonymom The Fresh Prince a aktuálne sa o ňom šepká ako o možno kandidátovi na nomináciu na Oscara za hlavnú úlohu v životopisnej dráme King Richard, ktorá pojednáva o trénerovi a otcovi celosvetovo preslávených tenistiek Venus a Sereny Williams.

Otec bil mamu, Will premýšľal nad tým, že ho zabije

Médiá a jeho fanúšikov možno ešte o trochu viac než jeho nepochybne brilantný herecký výkon zaujali detaily Willových knižných memoárov. Vyšiel v nich na povrch so svojimi pocitmi a myšlienkami, ktoré od svojho tínedžerského veku pociťoval. Niektoré sú trpké, avšak spôsob, akými sa ku nimi postavil, môže byť v mnohom inšpiratívny.

Jedna z nich sa týka jeho vzťahu s otcom. Na jednej strane ho od detstva podporoval v umeleckých ambíciách a nevynechal premiéru žiadneho jeho filmu, na ktoré vždy prišiel triezvy. Inak mal problémy s alkoholom a správal sa násilne k jeho mame, čo Will znášal ťažko.

Teraz otvorene priznal, že dokonca uvažoval o tom, že svojho otca zavraždí. Práve z pomsty k tomu, ako sa správal k jeho mame. Dokonca opísal, ako bol v tom momente presvedčený o tom, že mu vražda prejde. Z detstva si pamätá na moment, pri ktorom otec udrel mamu tak silno, až spadla do bezvedomia, následne krvácala a tento obraz mu zostal dlho zakotvený pred očami.

“Môj hovor na linku 911 by bol hodný Oscara”

Hneval sa na seba, že nič neurobil, aj keď bol iba malým chlapcom. “Ako dieťa som si vždy hovoril, že jedného dňa pomstím svoju mamu. Keď budem dosť veľký a silný, už nebudem zbabelec a zabijem ho,” opisuje hlas démonov v jeho hlave, ktoré ho sprevádzali, keď počas tmavej noci odprevádzal svojho otca do izby.

“Zastavil som na vrchu schodiska. Mohol som ho strčiť a ľahko sa z toho dostať. Som predsa Will Smith. Nikto by neveril, že som otca zavraždil úmyselne. Som jeden z najlepších hercov na svete. Môj hovor na linku 911 by bol oscarovým výkonom,” píše vo svojej knihe. Aj tento moment ho posunul ďalej a pomohol mu prekonať pocity úzkosti, ktoré ho sužovali. Napokon si našiel k otcovi ako-tak cestu a stál pri ňom až do roku 2016, kedy podľahol zákernej rakovine.

Premýšľal nad samovraždou

Traumy z tyranského vzťahu svojho otca k mame vnímal v detstve veľmi ťažko. Keď mama násilného manžela opustila, priviedlo to Willa k myšlienkam na samovraždu. V tomto čase mal iba 13 rokov. Vedel, akými spôsobmi by sa mohol pripraviť o život, spomína napríklad predávkovanie tabletkami alebo prerezanie žíl. Z týchto predstáv ho dostali slová starej mamy, ktorá samovraždu prirovnávala k hriechu. Keďže vyrastal v kresťanskej rodine, znamenalo to pre neho veľa.

So svojou prvou priateľkou Melanie Parker začal chodiť, keď mal 16. Dokonca ich mama pristihla pri vášnivom sexe v kuchyni. Melanie to nemala v živote jednoduché, jej mama bola vo väzení za vraždu, a tak žila u tety, ktorá ju však bila. Melanie sa presťahovala k Willovi. Už ako stredoškolák mal ochranárske sklony a chcel jej pomáhať.

Mal nekontrolovateľné množstvo sexu, z orgazmu vracal

Ich vzťah však nemal šťastný koniec, ani dlhé trvanie. Melanie ho pri prvej príležitosti podviedla a Will túto situáciu znášal zle. Rozhodol sa s ňou vyrovnať po svojom – nadmerným sexom, ktorý namiesto uspokojenia v ňom vyvolával pocity na vracanie. Sám hovorí o nekontrolovateľnom sexe, ktorý vlastne ani nechcel, potreboval však zabudnúť. Kým predtým nemal veľa skúseností v tejto oblasti, zo sekundy sa to zmenilo.

Nadmerný sex viedol k vytvoreniu psychosomatickej reakcie. Opísal ho ako nepríjemný a z orgazmu musel vracať. “Vždy som dúfal, že každá cudzinka bude konečne tá pravá a bolesť vďaka nej zmizne. Ale končilo to zvracaním a ja som bol za úbožiaka,” napísal vo svojej novej knihe. Za to, čo robil, cítil výčitky a nenávidel sa, pretože ubližoval ženám rovnako ako jeho otec.

Buď ju sexuálne uspokojí, alebo zomrie pri pokuse o to

Napokon si predsa len našiel cestu k ďalším ženám. Prvýkrát sa oženil v roku 1992, manželstvo však netrvalo dlho a už v roku 1997 stál pred oltárom druhýkrát. Jeho osudovou sa stala herečka Jada Pinkett Smith. Keď sa zoznámili, prežili spolu niekoľko mimoriadne intenzívnych mesiacov, ktoré sa niesli v znamení vášnivého sexu.

Aj o nich sa zmienil vo svojej čerstvej autobiografii. Začalo to výletmi na exotické miesta, kde sa ubytovali pod falošnými menami. “Stále sme pili a mali sex niekoľkokrát za deň, po celé štyri mesiace. Pre mňa v tom momente existovali iba dve možnosti, chcel som ju sexuálne uspokojiť, alebo zomrieť pri pokuse o to.”

Od ich uzavretia manželstva ubehlo 24 rokov a sú stále spolu. Už sa však netaja otvoreným vzťahom a inými sexuálnymi partnermi, ktorých obaja mali. Spoločne vychovali dcéru a syna, ich vzťah bol plný trpkých momentov, dokonca si v roku 2011 dali pauzu.

Vyskúšal halucinogény aj tantrický sex v háreme

Will sa to rozhodol vyriešiť po svojom, odcestoval do Peru, kde vyskúšal pod dohľadom šamana ayahuascu – lianu smrti, teda mimoriadne silný halucinogén. Ako uvádza New York Post, takýmto spôsobom chcel uľaviť svojmu zlomenému srdcu. Nemal v záujme sa rozviesť, ale nemohli s manželkou fungovať ani spolu. Willa ďalej kroky zaviedli do Karibiku, kde sa zoznámil s expertkou na tantrickú sexualitu, ktorá sa mu rozhodla splniť prianie v podobe háremu, celkovo s 25 ženami.

Toto je iba zlomok odhalení, s ktorými sa Will rozhodol vyjsť na povrch vo svojich memoároch, na ktorých pracoval dva roky. Odkryl v nich to najtajnejšie zo svojho súkromia, o čom predtým verejnosť ani len netušila a Willa Smitha videla iba cez optiku úspešného muža a šoumana, ktorého život mohol pôsobiť bez chybičky. Memoáre sú svedectvom jeho cesty k sebapoznaniu a ukazujú, ako sa Willovi podarilo ovládnuť a zvíťaziť nad svojimi emóciami. Will Smith sa týmto dielom priblížil od nedotknuteľnej celebrity bližšie k ľuďom.