Pomáhate deťom s domácimi úlohami? Podľa nového výskumu to nemusí byť tak prospešné, ako si myslíte

Pre mnohých rodičov je pomáhanie deťom s domácimi úlohami rovnako dôležité a automatické, ako kontrola nad dostatočným spánkom, zdravou stravou či čistením zubov. Všetko je veľmi dôležité, teda až na tie domáce úlohy, ukazuje štúdia.

Vzhľadom na vykonaný výskum sa ukázalo, že trpezlivo a dlhodobo sedieť s deťmi pri učení nemusí mať na konci dňa rovnaký efekt, aký očakávate. Ako uvádzajú autori výskumu publikovaného v časopise Journal of Research in Childhood Education, nové zistenia spochybňujú desaťročia podpory rodičovskej pomoci a kontroly nad učením a úlohami, píše Science Alert.

Otázka, akú veľkú pomoc by mal rodič poskytnúť s domácimi úlohami, je témou, o ktorej akademici diskutovali aj v minulosti. Správny prístup by mohol deťom pomôcť vybudovať si lásku k učeniu, no príliš veľa zapojenia sa môže byť skôr prekážkou.

Rodič nemusí mať trpezlivosť

Test sa obracia aj na rodičov, ktorí tiež nemusia vždy milovať svoju prácu. Výskum naznačuje, že rodičia tak môžu vnímať domáce úlohy ako stresujúce úsilie, čo môže doma vytvárať napätie a tlak.

Väčšina týchto štúdií sa zamerala na deti zo základných a stredných škôl, pričom deti na základnej škole sú v obzvlášť dôležitom štádiu vývoja, kde by domáce úlohy mohli mať oveľa väčší vplyv, či už negatívny alebo pozitívny.

Výsledkom bolo zistenie, že pokiaľ k pomoci s úlohami a učením pristupuje rodič bez dostatočného času a trpezlivosti, môže napokon sám spraviť väčšinu úlohy bez toho, aby naučil dieťa myslieť samostatne a zároveň v ňom vybudoval výdrž k prekážkam.

Koniec koncov, nie všetci rodičia sú vyškolení ako učitelia, aby zodpovedne odovzdávali mladej generácii dôležité poznatky.

Príliš pozornosti je na škodu

Problémom môžu byť aj vysoké očakávania od dieťaťa. Ak má dieťa pocit, že mu rodič dýcha na krk, mohlo by to celej situácii pridať zbytočný tlak. Na druhej strane, učiteľ, ktorý je zaneprázdnený aj inými deťmi, sa venuje žiakom pomerne rovnako.

Výskum a tvrdenia autorov však nevyhnutne neznamenajú, že pomoc deťom pri domácich úlohách nemá vôbec žiadne výhody, keďže štúdia nerozlišovala medzi typmi pomoci rodičov a skúmala len to, aký vplyv mala pomoc na študijné výsledky. Mohlo by to napríklad v niektorých prípadoch viesť k tomu, že rodičia trávia viac času so svojimi deťmi, čo môže byť prospešné pre veci mimo vzdelania, napríklad na duševné zdravie.

Autori uznávajú, že hoci ich výsledky naznačujú, že pomoc rodičov s domácimi úlohami sa nepremieta do lepších známok, neskúmali učenie počas pandémie COVID-19 a teda dištančného vzdelávania, kedy boli rodičia, najmä pre mladšie ročníky, kľúčovým „učiteľom“.