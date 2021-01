Analytici zverejnili čerstvé dáta zo skríningu. Tieto okresy sú predbežne v tej horšej polovici

Minister zdravotníctva Marek Krajčí informoval ešte počas víkendu, že celoslovenský skríning sa bude realizovať od 18. januára a skončí sa 26. januára, to znamená zajtra. Následne sa vyhodnotia dáta a minister oznámi horšiu polovicu okresov, kde sa skríning zopakuje.

Vláda predĺžila zákaz vychádzania do 7. februára. Pravidlá majú byť zatiaľ rovnaké ako v súčasnosti, no po celoplošnom skríningu je od 27. januára podmienkou cesty do práce, ktorá nemôže byť vykonávaná z domu, negatívny PCR alebo antigénový test. Rovnako platí podmienka negatívneho testu aj pre pobyt v prírode, nebude sa však týkať mládeže do 15 rokov a seniorov nad 65 rokov. Výnimky majú aj ďalšie osoby.

Výnimky z celoplošného skríningu

Skríningu sa nakoniec nemuseli zúčastniť osoby, pre ktoré platí výnimka zo zákazu vychádzania aj bez negatívneho testu. Ide o:

ľudí s poruchou autistického spektra alebo s ťažkým, vrodeným alebo získaným imunodeficitom

onkologických pacientov

osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém

ľudí, ktorí sú na PN

deti do 10 rokov

seniorov nad 65

ľudí, ktorí prekonali covid-19

zaočkovaných (min 14 dní od druhej dávky)

žiakov nultého, prvého až štvrtého ročníka ZŠ

deti, ktoré idú do zariadenia poradenstva a prevencie

žiakov ZŠ so špeciálnymi potrebami vo všetkých ročníkoch

Krajčí takisto avizoval, že po celoplošnom skríningu by sa Slovensko malo rozdeliť podľa výsledkov na 37 horších a 36 lepších okresov – v horších sa bude plošný skríning opakovať a v období medzi 3. a 7. februárom bude potrebné sa opäť preukázať negatívnym testom. “Tie okresy, ktoré na tom budú lepšie, sa od 3. februára vrátia akoby do stavu, ktorý je v súčasnosti,” dodal.

ČERSTVÉ DÁTA SKRÍNING PONDELOK 25 JANUÁR 2021 ⏬⏬ Uverejnil používateľ Dáta bez pátosu Pondelok 25. januára 2021

Analytici z Dát bez pátosu zverejnili predbežné výsledky skríningu a aj mapu okresov. K tej horšej polovici sa zaradili: Bánovce nad Bebravou, Stropkov, Pezinok, Komárno, Šaľa, Partizánske, Topoľčany, Košice, Brezno, Levice, Zlaté Moravce, Kysucké Nové Mesto, Svidník, Hlohovec, Revúca, Galanta, Dunajská Streda, Bytča, Prievidza, Žiar nad Hronom, Nové Zámky, Krupina, Trebišov, Rožňava, Medzilaborce, Senec, Gelnica, Žarnovica, Dolný Kubín, Malacky, Ilava, Martin, Banská Štiavnica, Košice – okolie, Humenné.

Keď rezort zdravotníctva resp. vláda vyhodnotí jednotlivé údaje zo skríningu, minister zdravotníctva Krajčí avizoval tlačovú konferenciu, na ktorej oznámi presné výsledky a jednotlivé okresy, kde je incidencia prípadov najvyššia. Najnovšie informácie vám prinesieme v aktuálnom článku.