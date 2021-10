Polícia varuje vodičov: Táto dopravná značka vás neprivedie do hry Squid Game, v skutočnosti má iný význam

Videli ste už Squid Game? Na Netflixe sa zaradil medzi tie najsledovanejšie seriály. Zdá sa, že prvky z neho ľudia vidia už naozaj všade. Pozrite sa, ako dokázala ľudí poblázniť jedna dopravná značka.



Britská polícia musela nedávno prostredníctvom Twitteru upozorniť na skutočne zvláštnu vec. Ako píše portál IFL Science, vodičov v oblasti Thames Valley musela upozorniť na to, aby sa nenechali zmiasť dopravnou značkou. Niektorí šoféri si totiž mysleli, že ich zavedie priamo do centra diania smrtiacej hry Squid Game. Do hry sa ale nedostanú bez ohľadu na to, ako veľmi túžia po plastovom prasiatku plnom peňazí.

Evening all,

So, We can confirm that by following this signage from the M4 Junction 5 in @TVP_Slough will not lead you to the popular @netflix series #SquidGame

It’s just directions for diversion routes during the roadworks…phew! #P6110 pic.twitter.com/eIGcMJPuzf

— TVP Roads Policing (@tvprp) October 11, 2021