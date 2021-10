Plné krvi aj napínavých momentov: 10 skvelých filmov a seriálov, ktoré musí vidieť každý fanúšik hitu Squid Game

Seriál Squid Game pobláznil milióny fanúšikov. Na sociálnych sieťach sa o juhokórejskej dystopii hovorí na každom kroku. Poznáte však ten pocit, keď je seriál tak dobrý, že keď ho dopozeráte, zrazu neviete, čo ďalej? Ak sa medzi fanúšikov podobného žánru radíte aj vy, určite by ste nemali vynechať tieto diela.

Battle Royale (2000)

Film Battle Royale z dielne japonského režiséra Kinjiho Fukasaku je už síce starší, svoju premiéru zažil v roku 2000, to však neznamená, že nie je kvalitný. Popisuje svet, v ktorom nezamestnanosť prudko vzrástla, milióny ľudí prišli o prácu, študenti nechodia do školy a kriminalita narastá. Reforma školstva bola nevyhnutná, vznikol tak zákon Battle Royale. Ako informuje portál Syfy, mladí ľudia majú len dve možnosti, a to zabojovať alebo zomrieť. Film bol po jeho odvysielaní v niektorých krajinách zakázaný, čoskoro si však v kinematografii opäť získal svoje miesto a dnes patrí medzi kultové klasiky.

Úniková hra (2019)

Úniková hra je o niečo novší film a tento rok sa premiéry dočkal aj druhý diel s názvom Úniková hra: Turnaj šampiónov. Ako napovedá samotný názov, súťažiaci sa ocitnú v akomsi bludisku a ich úlohou je nájsť cestu von. Po celý čas na nich dozerá sadistický tichý pozorovateľ. Od psychologického hororu nebudete vedieť odtrhnúť zrak. Podarí sa hráčom prekonať smrtiace pasce?

As The Gods Will (2014)



Podľa portálu Polygon by ste si jednoznačne nemali nechať ujsť ani tento film z dielne japonských režisérov. Inšpiráciou bola manga séria, ktorú napísal Muneyuki Kaneshiro a ilustroval Akeji Fujimura. Hlavnou postavou je znudený stredoškolák Shun Takahata, ktorý túži len po tom, aby sa v jeho živote konečne udialo niečo zaujímavé. Na svoje priania si však mal dávať lepší pozor. Čoskoro sa totiž spolu so spolužiakmi stane rukojemníkom bábiky Daruma. Tá ich núti hrať hru Cukor, káva, limonáda. Ak sa niekto pohne, je mŕtvy.

Deadly Class (2018)

V seriáli Deadly Class divák sleduje osud chlapca, ktorého prijali na školu, ktorej úlohou je vychovať dokonalého zabijaka. Samozrejme, len z teórie a kníh sa žiaci nenaučia byť perfektnou smrtiacou zbraňou, ktorá bude odstraňovať dôležité ciele po celom svete. Súčasťou vyučovania sú aj životu nebezpečné hry.

Nerve: Hra o život (2016)

Hlavné postavy vo filme Nerve stvárňujú herecké hviezdy, ako napríklad Emma Roberts či Dave Franco. Emma stvárňuje študentku Vee, ktorá sa zapojí do hry, ktorá pripomína Pravdu a odvahu a na prvý pohľad pôsobí pomerne neškodne. Plní sériu úloh, ktoré jej zadávajú anonymní pozorovatelia. Zbieranie bodov sa na skutočný adrenalín mení po tom, čo Vee stretne Iana. Hra sa však čoskoro nepekne zvrhne a Ian a Vee musia nájsť spôsob, ako z nej uniknúť a oslobodiť aj ostatných hráčov.

Alice in Borderland (2020)

Tento seriál v sebe spája vzrušenie z kartovej hry s vedomím, že ak hráč dostane zlú kartu, môže to mať fatálne následky. Manga dielo pôvodne vytvoril Haro Aso, no dočkalo sa aj seriálovej podoby, ktorú nájdete aj na Netflixe. Dej seriálu sa odohrával v dystopickom Tokiu a úlohou každého hráča je prebojovať sa do ďalšieho kola a na slobodu.

Darwin’s Game (2020)

Animovaný seriál Darwin´s Game je ďalší zo série, ktorý poteší najmä fanúšikov mangy. Hlavná postava, 17-ročný Sudou Kaname, žije bežným životom, až kým mu nepríde pozvánka do zvláštnej hry s názvom Darwin´s Game. Čoskoro však zistí, že to nie je obyčajná hra, ale brutálny svet, v ktorom hráč buď zvíťazí, alebo zomrie. Navyše, nehrá proti bežným hráčom, ale proti postavám, ktoré majú moc a nadprirodzené schopnosti.

Ľadová archa (2013)

Film Ľadová archa (Snowpiercer) zas odporúča portál The New York Times. Obsadenie filmu je skutočne hviezdne, hrajú v ňom napríklad Tilda Swinton či Chris Evans. Režisérom filmu je Bong Joon Ho, ktorý má na konte aj dielo Parazit.

Dej filmu sa odohráva v roku 2031, v chladnej postapokalyptickej budúcnosti. Na Zemi takmer nikto neprežil a tí, čo prežili, obývajú vlak putujúci po svete s názvom Snowpiercer. Vlak je rozdelený na základe sociálnych vrstiev. Kým vpredu žijú tí “na vysokej nohe”, zadnú časť vlaku je vyhradená pre tých najchudobnejších. Nie každý je však s takýmto rozdelením spokojný a vznikne vzbura. Ako to celé dopadne?

Diera (2019)

Tento hororový film z dielne španielskeho režiséra Galder Gaztelu-Urrutia nie je nič pre slabé žalúdky. Hlavné postavy sa stávajú účastníkmi zvráteného experimentu. Počas neho žijú v komplexe, ktorý je čiastočne väzením a čiastočne obytnou budovou. Každý deň dostávajú jedlo na platforme, ktorá zostupuje stredom budovy. Každý z obyvateľov má len pár minút na to, aby sa nakŕmil. Obyvatelia najnižších poschodí, ktorí nezomrú od hladu, majú šancu dostať sa o niečo vyššie. Súčasťou obytného komplexu sa stáva aj nový obyvateľ, ktorý sa snaží nastoliť zmenu. Ľudia sa však boja, že ak si nevezmú všetko, čo môžu, napokon im nič neostane.

3 % (2016)

Dej seriálu so 4 sériami sa odohráva v budúcnosti. Mladí ľudia počúvajú príbehy o tom, ako elita ľudstva žije vo vysnívanom raji na Zemi. Dostanú len jedinú šancu dostať sa na čarovný ostrov. Musia však zvládnuť Proces, čo sa podarí len 3 % z tých, ktorí sa odhodlajú vyskúšať. Len 3 % sa dostanú preč na miesto, kde sa nemusia obávať chudoby a biedy.