Polícia urobila závažnú chybu. Podľa rodičov Gabby Petito mohla ešte žiť, teraz žiadajú miliónové odškodné

Smrť Gabby Petito otriasla celou Amerikou, jej prípad sledoval celý svet. Rodičia sa so stratou dcéry nedokážu vyrovnať. Myslia si, že moabská polícia pochybila. Mali si všimnúť, že Gabby je obeťou domáceho násilia. Žiadajú odškodné vo výške 50 miliónov dolárov.

Gabby ešte mohla žiť

Podľa rodičov Gabby Petito má na jej smrti podiel aj moabská polícia a plánujú podať žalobu. Ako píše portál Daily Mail, policajti vyšetrovali roztržku medzi Brianom a Gabby. Napriek tomu, že videli, v akom je Gabby stave, nič neurobili. Podľa rodičov si mali všimnúť, že dievča je obeťou násilia, ktoré na nej páchal Brian.

K incidentu, počas ktorého polícia zasahovala, došlo krátko pred Gabbynou smrťou. Po tom, čo sa s dvojicou porozprávali, ich nechali ísť a len ich požiadali, aby nasledujúcu noc strávili oddelene. Na záberoch z policajných kamier je však jasne viditeľné, že Gabby bola rozrušená. Vyvstáva tak otázka, či by ešte bola nažive, keby polícia konala inak.

„Ak by boli policajti riadne trénovaní a riadili by sa zákonom, Gabby by dnes ešte žila,“ tvrdí advokát rodiny Petitovcov. Polícia sa k žalobe ani k odškodnému zatiaľ nevyjadrila. Policajti s dvojicou komunikovali 12. augusta minulého roka. Krátko na to bola Gabby prehlásená za nezvestnú. Jej telo bolo bez známok života objavené len o niekoľko dní neskôr, 19. augusta.

Polícia podľa rodiny vážne pochybila

Tieň podozrenia okamžite padol na Briana Laundrieho. Ten si neskôr sám siahol na život. Už predchádzajúce vyšetrovanie ukázalo, že polícia urobila hneď niekoľko chýb. V správe sa uvádza, že Gabby bola pravdepodobne dlhodobo obeťou domáceho násilia, fyzického, psychického, ale aj emocionálneho.

Po tom, čo Laundrie spáchal samovraždu, polícia objavila jeho denník, do ktorého napísal priznanie, že je za smrť Gabby skutočne zodpovedný. Tvrdil, že ju chcel zbaviť bolesti po tom, čo sa pri snahe prekročiť potok poranila. Vraj spanikáril a myslel si, že to, čo robí, je milosrdné.

Rodičia Gabby Petito v mene svojej dcéry založili aj nadáciu s názvom Gabby Petito Foundation. Jej cieľom je pomôcť obetiam domáceho násilia prekonať tie najnáročnejšie obdobia v turbulentných a násilných vzťahoch.

Gabbyna mama Nicole Schmidt priznáva, že stále má množstvo nezodpovedaných otázok. Je však pravdepodobné, že odpovede sa už nikdy ani nedozvie. Jedine Gabby a Brian vedeli, čo sa medzi nimi deje. Je ale očividné, že problémy pretrvávali už dlhšie.