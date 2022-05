Polícia nedokázala dva roky pohnúť s prípadom vraždy. Zločin napokon pomohla vyriešiť kačka

Mark Barnes a Angela Wamsleyová čelia nielen obvineniu z vraždy staršej ženy, ktorá sa odohrala v roku 2020, ale aj z toho, že sa pokúsili pred políciou dôkazy ukryť. Ohavný zločin sa napokon podarilo odhaliť, neuveríte však, akým nečakaným spôsobom.

Pozostatky našla zvedavá kačka

Polícia sa už niekoľko rokov pokúšala prísť na to, čo sa stalo s 92-ročnou Nellie Lucille Sullivanovou. Ako píše portál All That Is Interesting, úrady mali už vtedy podozrenie, že ženu zavraždila jej vnučka Angela Wamsleyová spolu s manželom Markom Barnesom. Doviesť vyšetrovanie do úspešného konca sa však napokon podarilo vďaka nečakanému pomocníkovi – kačke.

Kačka, ktorá bola domácim miláčikom, na pozostatky zabitej ženy natrafila 14. apríla 2022 po tom, čo sa dostala pod terasu obytného prívesu, v ktorom Angela a jej manžel pred časom žili. Súčasní obyvatelia prívesu museli kačku spod terasy vytiahnuť, z desivého objavu ostali šokovaní. „Ak by som mohol kačke udeliť medailu, určite by som tak urobil,“ uviedol seržant Mark Walker.

Vykonaná pitva následne potvrdila, že ide skutočne o pozostatky Nellie. Presná príčina jej úmrtia zatiaľ zverejnená nebola. Žena bola za nezvestnú prehlásená ešte v roku 2020 a Angela s Markom robili všetko pre to, aby políciu zmiatli a narafičili falošné stopy. Keďže Nellie s nimi žila, úrady už vtedy mali podozrenie, že dôchodkyňa nezmizla len tak sama od seba.

Dvojica sa o dôchodkyňu nestarala

Dvojica bola v decembri okrem iného obvinená aj z toho, že ukryli telo starej mamy. Susedia si myslia, že Nellie mohla zomrieť ešte skôr, sú si istí, že v rukách svojej vnučky a jej muža trpela. Jedna zo susediek sa dokonca vyjadrila, že Nellie nikto nevidel už niekoľko rokov predtým, ako bola dvojica zatknutá.

Angela Wamsley and Mark Barnes are charged with the of murder Wamsley’s grandmother, Nellie Sullivan, who was determined to be missing in 2020.https://t.co/LOdaoQxUd7 — KOMO News (@komonews) May 1, 2022

„Nellie bola dobrosrdečná, pre iných by sa hoc aj rozdala,“ vyjadrila sa suseda. Priznala, že občas nosila Nellie jedlo, pretože vnučka sa o ňu nestarala. Dôchodkyňa však ochorela, na krátky čas musela byť hospitalizovaná. Nejaký čas bola umiestnená aj v domove dôchodcov, napokon sa však musela vrátiť domov k svojej vnučke. Odvtedy ju údajne nikto nevidel. Angela a Mark ale v jej mene aj naďalej poberali Nellien dôchodok a z lekárne jej pravidelne vyzdvihovali lieky.

Vďaka zvedavej kačke sa tak prípad napokon konečne podarilo uzavrieť. Angela a Mark čelia pestrej škále obvinení, od ukrývania tela až po prechovávanie drog a obchodovanie s heroínom.