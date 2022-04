Miesto činu vyzeralo ako bitúnok. Brutálne znásilnenie Nely Moravcovej otriaslo celým Českom, pred pár dňami zomrela

Ako dokáže jedna udalosť navždy ovplyvniť a zmeniť život človeka? Tragický príbeh Nely Moravcovej zo susedného Česka ukazuje smutné následky nočnej mory, ktorú by nemal zažiť nikto. Stala sa obeťou brutálneho znásilnenia, traumatizovaná sa pokúsila o samovraždu, skončila pripútaná na vozík, no stále bola odhodlaná bojovať ďalej a pomáhať iným. Napokon pred niekoľkými dňami zomrela.

V článku sa dozviete aj: Ako došlo v roku 2017 k brutálnemu útoku a znásilneniu, ktoré spáchal jej sused?

Aké psychické a fyzické následky na Nele incident zanechal?

Prečo sa neskôr pokúsila o samovraždu?

Na aké problémy sa snažila upozorniť, keď sa rozhodla rozpovedať svoj príbeh svetu?

„Zo zármutkom oznamujeme, že nás v piatok, 22. apríla 2022 vo večerných hodinách po krátkej a intenzívnej chorobe opustila Nela,“ napísali blízki v príspevku na Facebooku Nely Moravcovej. Jej príbeh je za našimi hranicami veľmi dobre známy a bol médiami pozorne sledovaný.

Kvôli susedovi prežila peklo

Do roku 2017 bola Nela obyčajnou mladou ženou, ktorá sa stala obeťou brutálneho útoku zo strany vlastného suseda. Odohral sa v pražskej mestskej štvrti Holešovice, kde žila, informoval český Blesk. Jiří Meindl zazvonil na jej zvonček a tvrdil, že jej chce iba vrátiť peniaze. Keď Nela otvorila dvere, sotil ju k sebe do bytu.

Ako minulý rok sama prezradila v rozhovore na stanici CNN Prima News, mal pri sebe 21 centimetrov dlhý nôž, ktorý jej umiestnil pod krk. Aj keď sa snažila brániť a kričať, proti útočníkovi veľa nezmohla.

Po rokoch sa odhodlala opísať tento smutný incident, pretože chcela otvoriť tému mentálnych chorôb a násilia, ktoré má mnoho obetí. Možno sa ale boja hovoriť alebo vyhľadať pomoc. To, čo prežila, ale nenechá nikoho chladným.

Vedela, aké hrôzy s ňou urobí

Podľa jej slov bolo najhoršie, že páchateľ s ňou komunikoval. „Dopredu mi hovoril, čo bude robiť,“ povedala Nela. „Nemohla som sa brániť. Iba som mala v hlave tú myšlienku a bránila som sa,“ dodala.

Útok zahŕňal znásilnenie, udieranie päsťou do tváre, vyhrážky smrťou, ku ktorej nemala ďaleko alebo dokonca rezné rany. V tomto čase mala 27 rokov a ako uvádza český Expres, pred týmto dňom viedla spokojný život so svojím snúbencom. To sa behom niekoľkých minút navždy zmenilo.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Nela Mora (@moravcova_nelaa)

Miesto činu pripomínalo bitúnok

Ktovie, kam až by Meindl zašiel, keby nezakročil ďalší sused, ktorý zavolal políciu. Pre CNN Nela opísala zásah, pri ktorom polícia vykopla dvere a jej sa z posledných síl podarilo ujsť k susedom o poschodie nižšie. Jeden z privolaných policajtov prirovnal miesto činu k bitúnku. Všade bola totiž krv.

Ako neskôr prezradila v rozhovore pre iDNES, skončila so zlomenou hornou a dolnou čeľusťou aj jazylkou, čo mohlo viesť k jej uduseniu. A v neposlednom rade nesmieme zabúdať na psychické poznačenie, ktoré na Nele incident zanechal.

Nela našťastie prežila a 25-ročný Jiří Meindl putoval do väzenia na 20 rokov. Bol súdený za pokus o vraždu, v rozsudku ale súd prihliadal aj jeho na prechádzajúci čin, pri ktorom znásilnil iba 15-ročné dievča, píšu Topky.

Pokúsila sa o samovraždu

Aj keď sa môže zdať, že týmto tragický príbeh Nely končí, opak je pravdou. V mnohých prípadoch sa zabúda na to, že obeť na takúto skúsenosť len tak nezabudne a zanechá na nej následky. S nimi bojovala aj Nela. Trpela posttraumatickým syndrómom aj anorexiou, čo viedlo až k tomu, že sa v roku 2019 pokúsila o samovraždu skokom zo štvrtého poschodia.

V úprimnom rozhovore spomenula aj túto dôležitú časť jej života, ktorá nasledovala po napadnutí. Nelina liečba spočívala v braní liekov a myslela si, že to zvládne sama. Nechcela svojou traumou zaťažovať rodinu a priateľov a podľa jej slov išlo o tabu tému, s ktorou sa chcela popasovať sama.

Napokon ju skok z okna pripútal na vozík a absolvovala 17 operácií. Podľa eXtra.cz skončila s natrhnutými vnútornými orgánmi, krvácaním do brucha, zlomenou chrbticou a rozdrvenou panvou.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Nela Mora (@moravcova_nelaa)

Chcela začať odznova, ľudia jej prispeli 3 miliónmi

Nabrala ale odvahu bojovať ďalej a chcela ukázať ľuďom, prečo by sa nemali báť vyhľadať odbornú pomoc. Dokonca o tom hovorila aj na svojom Instagrame. Podľa jej vlastných slov si chcela opäť plniť svoje sny. Našla v sebe silu, aby mohla hovoriť o tom, čo sa jej stalo a dokonca usporiadala zbierky, prostredníctvom ktorých chcela vyzbierať peniaze na bezbariérový byt alebo rehabilitácie, ktoré mohli zabezpečiť, aby znova chodila.

Ako uvádza Blesk, za mesiac a pol sa jej prostredníctvom crowdfundingovej kampane na platforme Donio podarilo vyzbierať takmer 3 milióny českých korún (viac ako 122-tisíc eur). Celkovo za 45 dní prispelo 4956 darcov.

Šťastného konca sa nedočkala

Tragické správy o jej smrti prišli nečakane. Český eXtra uvádza, že jej najväčším prianím bolo mať dieťa. Podľa informácií portálu mala podstúpiť amputáciu nohy, až napokon podľahla sepse.

Príbeh Nely Moravcovej je svedectvom brutálneho útoku, ktorý sa odohral v podstate z ničoho nič, traumy a bojov, pri ktorých je dôležité vyhľadať odbornú pomoc.

Obrátiť sa môžete napríklad na nonstop a bezplatnú linku dôvery Nezábudka na čísle 0800 222 450. Nezabúdajte, že vo svojom trápení nemusí byť nikdy nikto sám. Každý má možnosť vyhľadať psychológa alebo v prípade potreby psychiatra. Duševné zdravie by sme nemali klásť do úzadia. Je totiž rovnako dôležité ako to fyzické.