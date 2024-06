Pokračovanie jedného z najlepších hororov dekády je tu. Novinku diváci označujú za surovú a extrémne desivú

Hororová séria Tiché miesto (A Quiet Place) v roku 2018 pod režisérskou taktovkou Johna Krasinskiho priniesla do žánru opäť niečo nové a svieže. Zo snímky sa stal naozaj veľký hit, ktorý nezarobil málo, takže bolo len otázkou času, kedy sa dočkáme pokračovania. Druhá časť prišla o dva roky neskôr a opäť tržbami prekvapila. Medzičasom tak došlo k rozhodnutiu svet Tichého miesta značne rozšíriť. Vzniknú nielen ďalšie pokračovania, ale priestor dostane aj prequel, ktorý prezradí, ako celá mimozemská invázia na Zemi začala.

Článok pokračuje pod videom ↓

Prequel k dvom dielom Tichého miesta dostal prostý názov – Tiché miesto: Prvý deň (A Quiet Place: Day One). A ako z tohto celého vyplýva (a ako aj sľubovali tvorcovia), snímka sa bude odohrávať na inom mieste než prvé dva diely, predstaví (takmer) úplne nové herecké obsadenie, no najmä zodpovie otázku, ako to na planéte Zem vyzeralo v prvý deň mimozemskej invázie. A diváci odpovede dostanú, navyše v parádnom, akčno-strašidelnom obale. Svedčia o tom reakcie divákov, ktorí absolvovali prvé premietania snímky.

Ďalšia invázia v New Yorku

Hororová novinka nás tentoraz zavedie do New Yorku, kam sa vybrala aj hlavná hrdinka Sam (stvárňuje ju oscarová herečka Lupita Nyong´o). Plánovala tu zostať len jeden deň, no keďže niektorí ľudia majú obrovskú smolu, vybrala sa na návštevu mesta, ktoré nikdy nespí, práve v deň, kedy prileteli oni.

Zvláštna mimozemská rasa, citlivá na akýkoľvek hluk, sa rozhodla vykynožiť ľudstvo. Tí, ktorým sa podarí prežiť prvú vlnu útokov, zisťujú, že jediným spôsobom, ako sa pred votrelcami ochrániť, je zostať úplne potichu. No a to sa, ako sme sa už presvedčili v prvých dvoch dieloch, ľahko hovorí, ale ťažko realizuje. A obzvlášť v najhlučnejšej metropole na svete.

New York sa tak razom zmení na obrovskú pascu, z ktorej sa všetci snažia čo najrýchlejšie a najtichšie uniknúť. Sam uteká pred nebezpečenstvom spoločne s Ericom (hrá ho Joseph Quinn, známy zo štvrtej série seriálu Stranger Things), cudzím chlapíkom, na ktorého náhodne natrafila v snahe niekam sa schovať. Ako to už ale býva, vo dvojici sa to síce ľahšie ťahá, na druhej strane ale exponenciálne narastá hrozba, že vám unikne nejaké slovo, do niečoho narazíte, niečím zašuchocete… A oni čakajú…

Námet od pôvodného tvorcu

Už prvý zverejnený trailer sľuboval riadnu dávku akcie i napätia, pri ktorých nebudeme vedieť dýchať. Prísľubom kvalitného príbehu je aj námet, ktorý dal dohromady scenárista a režisér prvých dvoch filmov, John Krasinski (The Office), ktorému pomáhal Michael Sarnoski. Ten sa postaral aj o scenár a réžiu Prvého dňa. No a ako to teda podľa prvých reakcií skončilo?

Až prekvapivo dobre! Mnohí kritici totiž filmu udelili prevažne pozitívne hodnotenia, pričom najväčšmi vyzdvihovali najmä herecký talent hlavnej hviezdy Lupity Nyong´o.

Snímku nazvali surovou a desivou, pričom veľmi sviežim spôsobom ponúka rozšírenie tohto filmového univerza – aj keď len v malom pomere oproti tomu, čo sme sa o mimozemských netvoroch dozvedeli z prvých dvoch filmov. Zasadenie v New Yorku síce niekomu môže vyznieť ako nesmierne klišé (stačí sa pozrieť, čomu všetkému už filmoví Newyorčania museli čeliť v minulosti), no tu je to podané veľmi sviežo a aj inovatívne.

Musíte ho vidieť na veľkom plátne

Veľkú pozornosť kritici kládli aj samotnému, emóciami nabitému príbehu, nehovoriac o napätí, ktoré by sa dalo krájať. Odporúčajú ho vidieť každému, pretože ide o dokonalý napínavý blockbuster ako stvorený na leto. A záver vraj zlomí každého!

Ak sa teda chcete presvedčiť o kvalitách nového dielu Tichého miesta na vlastné oči, v slovenských kinách ho máte možnosť vidieť od štvrtka 28. júna 2024. Film sa premieta v pôvodnom znení so slovenskými titulkami.