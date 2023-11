Pojazdný trolejbus za 2 000 eur, či električka za 8 000 eur: Dopravný podnik v Bratislave rozpredáva svoj vozový park

Majú odjazdených desiatky miliónov kilometrov, nesú v sebe nespočetné množstvo spomienok aj zážitkov. Dopravný podnik v Bratislave po tridsiatich troch rokoch vyradil legendárne hranaté trolejbusy. Svoju éru však nekončia a teraz môžu byť aj vaše a aj vy im môžete vdýchnuť druhý život. Pre tých najvynaliezavejších môžu poslúžiť ako nová chatka, či netradičné bývanie.

Dopravca totižto realizuje predaj ojazdených električiek, trolejbusov, autobusov a nákladných vozidiel vo forme verejnej súťaže, informuje portál imhd.

„V ponuke sú najmä električky K2S, trolejbusy Škoda 14 Tr a 15 TrM, ale taktiež aj nízkopodlažný kĺbový trolejbus Škoda 25 Tr Irisbus, či autobus Karosa C 734 a niekoľko dnes už veteránskych pracovných vozidiel. Predaj bude realizovaný formou elektronickej aukcie,“ píše portál na svojom webe.

Ak by ste chceli získať jeden z týchto dopravných prostriedkov do svojej zbierky, môžete predložiť žiadosť o účasť v elektronickej aukcii do 10. novembra 2023.

Električka môže byť vaša už od 8 000 eur. Zaujímavosťou je, že električky sú kompletné a prevádzkyschopné. Minimálna cena, za ktorú môžete kúpiť krátky trolejbus, je 2 000 eur. Kĺbové trolejbusy môžu byť vaše už od 4 000 eur. Takmer všetky trolejbusy sú kompletné a v pojazdnom stave.

Okrem toho ponúka dopravný podnik aj iné typy vozidiel na predaj. Prehľad ponúkaných vozidiel na predaj nájdete na tejto stránke.