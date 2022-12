Poena cullei: Najkrutejší a najdivnejší spôsob popravy v starovekom Ríme. Udeľoval sa iba tým, ktorí zabili svojho otca

Ľudstvo je vynaliezavé v mnohých veciach a, žiaľ, aj v tom, ako najviac ublížiť tomu druhému. História je plná rôznych príkladov mučenia, trestov či popráv a práve Rimania boli dobre známi svojimi krutými spôsobmi ako niekoho pripraviť o život. Za všetky sa dá spomenúť ukrižovanie, ktoré sa neskôr stalo symbolom kresťanstva. Jeden zo spôsobov popráv však vytŕčal nad ostatnými. Bol to trest poena cullei.

Voľne by sme to z latinčiny mohli preložiť ako „trestanie vrecom“. Tento trest popravy ale nebol udeľovaný každému a dostal ho iba ten, kto siahol na svojho otca a zabil ho, uvádza portál IFLScience.

Trest vo vreci

Pri poena cullei nešťastníka zažili do koženého vreca, spolu s ním ale do neho umiestnili aj zvieratá, spravidla to bol kohút, vretenica, opica a pes. Potom človeka spolu so zvieratami hodili do rieky či mora.

„Vinníka najprv zbičovali a potom zašili do vreca s kohútom, zmijou, psom a opicou, a vrece hodili do morských hlbín,“ údajne napísal Modestinus, známy rímsky právnik 3. storočia nášho letopočtu.

Amusing Planet dodáva, že každé zviera vo vreci malo niečo symbolizovať. O vretenici sa verilo, že zmija zabíja po narodení svojich rodičov, opica mala stelesňovať šialenstvo, kohút predstavoval zúrivosť a násilie voči rodičom a pes, pre Rimanov opovrhnutiahodné zviera, bol symbolom besnoty.

Je možné, že trestanec zomrel už vo vreci a to na uhryznutie vretenicou, roztrhaním psom či útokom kohúta a opice. Ak aj nie, tak zomrel potom v dôsledku utopenia. Nepomohlo by mu ani, ak by sa z vreca dostal. Bol tam spravidla zviazaný a na hlave mal natiahnuté ešte ďalšie vrece.

V Ríme možno, v stredoveku áno

Problémom pri tomto treste je ale to, že neexistujú žiadne dôkazy o tom, že bol v Ríme vykonávaný. Historici sa tak musia spoliehať iba na historické pramene. Citát Modestina vyššie pochádza z knihy z roku 1932, ktorá cituje výroky Justiniána zo 6. storočia, teda viac ako 200 rokov po tom, ako Modestinus žil. Môžeme teda tvrdiť, že hodnovernosť praktizovania poena cullei je minimálne otázna.

Podľa niektorých historikov, ako píše The Conversation, tento trest v skutočnosti ani nebol vykonávaný. Dostať psa, vretenicu, opicu a kohúta do jedného vreca a ešte tam vložiť aj človeka, muselo byť samé o sebe dosť náročné. Poena cullei tak mohol byť iba teoretický trest na odstrašenie pre tých, ktorí by uvažovali o vražde rodičov.

O treste sa tiež hovorí v stredoveku, a to o jeho vykonávaní v Nemecku. Zvieratá ale boli nahradzované a napríklad namiesto opice sa použila mačka, či namiesto vretenice do vreca vložili maľbu alebo nejedovatého hada. Podstatné ale bolo, že trestanec bol hodený do vody, kde sa utopil.

Prečo ale do vreca dávali aj zvieratá? Pluska píše, že zmiešanie ľudských ostatkov so zvieracími malo podľa Rimanov znamenať večné zatratenie.