Podvodník sa vydával za zaľúbeného astronauta, ktorý sa chce vrátiť na Zem. Z dôchodkyne vymámil neuveriteľnú sumu

Podvodníci vedia byť naozaj dômyselní v snahe obrať ľudí o peniaze. Niektorí sa vydávajú za policajtov, iní za hrdinov, ktorí vám na diaľku opravia neexistujúci problém v počítači. Tento podvodník však bol naozaj odvážny. Dôchodkyni tvrdil, že je astronaut a potrebuje peniaze, aby za ňou mohol z vesmírnej stanice priletieť.

Zamilovaný astronaut sa chcel vrátiť na Zem

Z času na čas sa na internete objaví podvodník, ktorý sa vydáva za ruského astronauta, ktorý nutne potrebuje peniaze, aby sa mohol vrátiť späť na Zem. Ako píše portál IFL Science, môže sa zdať neuveriteľné, že tomuto niekto naletí, no dôchodkyňa z Japonska v dobrej viere poslala podvodníkovi 30 000 dolárov.

Podvodník kontaktoval 65-ročnú ženu z Japonska prostredníctvom Instagramu v júni tohto roka. Ako informoval portál The Mainichi, dvojica neskôr komunikáciu presunula do aplikácie Line. Neznámy muž žene tvrdil, že pracuje na Medzinárodnej vesmírnej stanici. Obeť presviedčal o tom, že sa do nej zaľúbil, chce sa vrátiť na Zem, oženiť sa s ňou a začať s ňou nový život v Japonsku. Neustále jej opakoval, ako veľmi ju ľúbi.

„Astronaut“ tvrdil, že aby sa mohol vrátiť na Zem, musí zaplatiť vysoký poplatok. Žena mu tak v rámci piatich bankových prevodov poslala medzi 19. augustom a 5. septembrom zo svojho účtu 30 000 dolárov. Keď však od nej muž neustále pýtal ďalšie a ďalšie peniaze, žene sa to prestalo pozdávať a zašla na políciu. Tá sa okamžite pustila do vyšetrovania prípadu.

Bratranec prvého nigérijského astronauta

Žiaľ, nejde o ojedinelý incident. V roku 2016 muž rozosielal emaily, v ktorých o sebe tvrdil, že je bratrancom prvého nigérijského astronauta Abacha Tundeho. Podvodník tvrdil, že Tunde ostal uväznený na palube ruskej vesmírnej stanice po tom, čo sa rozpadol Sovietsky zväz. „Zatiaľ je v dobrej nálade, no rád by sa vrátil domov,“ písalo sa v správe.

Podvodník tvrdil, že Tunde má na účte 15 miliónov dolárov, no nemôže sa k nim dostať. Vraj potrebuje finančnú pomoc, aby sa po rokoch osamelej služby vo vesmíre mohol vrátiť domov a dostať sa k svojmu bankovému účtu. Sľuboval, že ak niekto astronautovi zaplatí 3 milióny dolárov, po jeho návrate dostane 20 % z jeho bohatstva.

Ak vás teda niekedy osloví astronaut, ktorý potrebuje vaše peniaze, aby sa mohol vrátiť na Zem, neverte mu.