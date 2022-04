Podľa Slovákov je odpadom. Pokračovanie filmu 365 dní prinieslo ešte viac sexu, čelí obrovskej vlne hejtu

V stredu uviedla streamovacia služba Netflix pokračovanie poľskej šteklivej erotiky s názvom 365 dní a podtitulom Ten deň (365 Days: This Day). Ako to bude vyzerať s jej číslami sledovanosti je ešte otázne. Zatiaľ však môžeme s istotou povedať jedno – nič dobré od tohto filmu nečakajte. Potvrdzujú to biedne hodnotenia divákov aj kritikov.

Pred dvoma rokmi priniesol Netflix prvý poľský erotický film – 365 dní – ktorý, čo sa týka hodnotenia svojej kvality, absolútne prepadol. Napriek tomu sme sa pred niekoľkými hodinami dočkali jeho pokračovania. Nie je to nič prekvapivé vzhľadom na to, že snímka trhala rekordy sledovanosti.

Hlavný dej prvej časti ukazoval zrod lásky Massima k Laure, ktorú sa snažil získať nevšedným spôsobom, a to únosom do luxusnej vily, kde mala stráviť celých 365 dní, až kým sa do neho nezamiluje. No napokon sa ocitla v ohrození života. V dvojke sa bez zbytočných vysvetľovaní vracia v plnej forme a čaká ju svadba.

Katastrofálne hodnotenia

Kým „jednotka“ dostala od slovenských a českých divákov na databáze ČSFD hodnotenie 38 %, v tomto prípade filmu svieti ešte žalostnejší výsledok, a to slabých 31 %. Podobne to vyzerá na portáli IMDb, kde film z roku 2020 dostal hodnotenie 3,3/10, a v tomto prípade 3,0/10.

Napriek tomu je možné podľa prechádzajúcich skúseností predpokladať, že sa v najbližších dňoch dostane na prvé miesta v sledovanosti. To, čím láka divákov streamovacieho giganta nie je kvalita, ale sľúbená dávka erotiky a romantickej zápletky. Naozaj je film 365 dní: Ten deň taký zlý, že si zaslúži kritiku, ktorú dostáva?

Erotické scény, ktoré nechcete pozerať

Odpoveď je veľmi jednoduchá – áno. Potvrdzujú to hodnotenia „odpad!“ na ČSFD aj recenzie. Portál IndieWire hovorí o problematickom pokračovaní. Recenzentka krúti hlavou nad deravým dejom, zlým herectvom, aj samotnými sexuálnymi scénami, ktoré mali byť ťahákom snímky. Je ich v snímke síce viac než dosť, dokonca viac než v prvej časti, avšak príliš vzrušujúce nie sú.

Je v podstate o ničom

Decider zas píše, že filmu chýba zápletka. Príbeh začína svadbou Laury a Massima a neskôr sa točí okolo ich života, v ktorom blúdia v kruhu ako zaneprázdnený mafián a jeho nová manželka, ktorú to nebaví. S predchádzajúcou recenziou sa zhoduje aj v tom, že sexuálne scény za veľa nestoja, práve naopak.

Výrazné ale nepochybne sú. Spomeňme napríklad hranie golfu, pri ktorom nie je cieľom trafiť loptičku do jamky na to určenej, ale do ženského rozkroku. Nechýba použitie erotických hračiek alebo zvodné kostýmy.

Nahé sú ženy, muži ani nie

The Times of India spomína zlý scenár, namiesto ktorého tvorcovia radšej stavili na svalnatých mužov a ženy túžiace po sexe. K tomuto treba dodať, že kamera sa pri erotických scénach sústredí práve na ne a veľa z nahých mužských predstaviteľov neuvidíte. Dokonalým príkladom je scéna z prvej tretiny filmu, v ktorej sledujeme úplne odhalenú ženskú masturbáciu, zatiaľ čo je postava muža oblečená v obleku.

S týmito názormi v podstate súhlasia aj slovenskí a českí diváci. V komentároch na databáze ČSFD jeden užívateľ napísal, že sa viac oplatí pozrieť si porno, pretože bude mať prepracovanejší dej než tento film, ďalší zas, že ho táto snímka navždy poznamenala.

Napriek tomu sa aktuálne horúco diskutuje o treťom pokračovaní, ktoré by mohlo byť realitou. Filmy totiž vychádzajú z rovnomennej knižnej trilógie poľskej autorky a kozmetičky Blanky Lipińskej, takže tretia časť by mohla príbeh Massima a Laury doklepnúť.