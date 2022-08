Podľa Elona Muska čelíme kolapsu populácie. Priniesol desivú predpoveď, podľa odborníkov sa má radšej venovať autám

Miliardár Elon Musk sa na Twitteri pravidelne delí o svoje viac či menej populárne názory. Tentoraz sa podelil o predpoveď, ktorá sa môže už čoskoro naplniť. Myslí si, že skôr, ako našu planétu zničí globálne otepľovanie, sa ľudstvo ocitne vo vážnom ohrození kvôli populačnému kolapsu.

Článok pokračuje pod videom ↓

Podľa odborníkov by sa mal Musk radšej venovať autám

Elon Musk na svojom Twitteri napísal, že nízka pôrodnosť predstavuje pre ľudstvo omnoho závažnejšiu hrozbu ako globálne otepľovanie. Podľa portálu CNN s ním však odborníci nesúhlasia, myslia si, že porovnáva problémy, ktoré by sa porovnávať nemali. Čo sa celkovej populácie týka, v súčasnosti narastá, aj keď v niektorých častiach sveta bol zaznamenaný pokles.

Aj keď je miera pôrodnosti nižšia ako v minulosti, podľa demografov tak skoro kolaps nehrozí. „Musk by mal radšej vyrábať autá, ako sa snažiť predvídať vývoj populácie,“ myslí si Joseph Chamie, demograf a bývalý riaditeľ populačnej divízie OSN, ktorý o populačných problémoch napísal aj niekoľko kníh.

Do polovice novembra tohto roka by sa počet ľudí na Zemi mal vyšplhať na 8 miliárd. Do roku 2080 bude podľa OSN žiť na planéte 10,4 miliardy ľudí. Existuje 50 % šanca, že približne v tom čase sa populačný rast ustáli alebo začne okolo roku 2100 počet ľudí postupne klesať. Konzervatívnejšie modely hovoria dokonca o tom, že v roku 2100 bude na Zemi žiť „len“ 8,8 miliardy ľudí.

Dožívame sa vyššieho veku

Za súčasný populačný rast môže fakt, že pôrodnosť je pomerne vysoká a zomiera menej ľudí, dožívame sa totiž v priemere vyššieho veku, a to 72,8 rokov. V roku 1990 bola priemerná dĺžka života o 9 rokov nižšia a v roku 2050 by mala dosahovať 77,2 rokov.

Čo sa pôrodnosti týka, v roku 1950 porodila žena v priemere 5 detí. Minulý rok predstavoval priemer 2 deti. Samozrejme, v niektorých krajinách je pôrodnosť nižšia, napríklad v USA či v Číne. V Číne pôrodnosť klesá už piaty rok po sebe, následkom čoho v roku 2021 vláda povolila rodičom mať tri deti, kedysi tu pritom platila prísna politika jedného dieťaťa.

Väčšina krajín prešla za posledných 20 až 30 rokov zmenou. Jedine v afrických krajinách ženy stále porodia v priemere 5 detí, práve v nich je však vysoká úmrtnosť detí a často zomierajú aj matky pri pôrode.

Na starnúcu populáciu by sme sa mali pripraviť

Čo sa 20. storočia týka, v mnohých smeroch bolo po demografickej stránke výnimkou. Počet ľudí narástol takmer na štvornásobok, to je niečo, čo sa doteraz v dejinách nestalo. Ľudia sa dožívajú vyššieho veku a menej detí zomiera pri pôrode vďaka vynálezu antibiotík, očkovania, ale aj vďaka zlepšeniu hygienických podmienok a štandardov.

Zásadný vplyv na demografický vývin mal vynález antikoncepčnej tabletky. Samozrejme, starnúca populácia a klesajúca pôrodnosť môžu predstavovať záťaž pre sociálny systém. V súčasnosti je na svete 10 % ľudí starších ako 65 rokov. Do roku 2050 bude toto číslo vyššie o 6 %. To znamená, že bude na svete výrazne vyšší počet ľudí vo veku nad 65 rokov, ako 5-ročných detí.

To znamená, že krajiny by sa mali pripraviť na to, aby boli schopné postarať sa o starnúcu populáciu, zabezpečiť dôchodky a potrebnú zdravotnú starostlivosť. Nad populačným kolapsom si však zatiaľ hlavu lámať nemusíme.