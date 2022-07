Podivne bizarné video ruskej „vojnovej hovorkyne“. Zacharova si na záberoch lascívne vychutnáva jahody

Mariju Zacharovu si mnohí začali všímať až po vtrhnutí ruských okupantov na Ukrajinu. Ako hovorkyňa ministerstva zahraničia sa často za Lavrova vyjadruje ohľadom vojny a robí v podstate „hlasnú propagandistickú trúbu“. Nedávno na sociálnej sieti Telegram zverejnila video, ktoré pôsobí mimoriadne zvláštne.

Diplomatka si vychutnáva úrodu jahôd

Na ňom sa, našťastie, nevyjadruje ku konfliktu, ale vychutnáva si jahody. To by samé o sebe nemuselo byť nijako kuriózne, ide však o to, ako si tieto chutné plody vychutnáva.

46-ročná žena sa uprene pozerá do kamery a do úst si vkladá jahody, z ktorých si odhryzkáva. Následne si vychutnáva ich chuť a pred kamerou nimi štrngoce, akoby to boli dva zvončeky.

Podivností na trojminútovom videu ešte neskončili. Samotné jedenie totiž trvá iba niekoľko sekúnd, no video sa neustále tri minúty opakuje. Navyše v pozadí hrá tradičná ruská Kalinka.

Ako píše portál iDnes, diplomatka k videu napísala krátky popis: „Moja úroda.“

Rozporuplné reakcie

Samozrejme, nikto nikomu nebráni, aby si natáčal videá na sociálne siete, avšak ak ide o diplomatku a hovorkyňu ministerstva zahraničia a navyše krajiny, ktorá rozpútala najväčší vojnový konflikt v Európe od 2. svetovej vojny, sú takéto zábery minimálne na zamyslenie.

V komentároch na Telegrame narazila na množstvo pozitívnych komentárov, kde jej diskutéri píšu, že je „krásavica“, alebo že je to „paráda“. Iní naberú odvahu a píšu, že by mohla mať aj úspešnú kariéru v erotickom priemysle.

Pri zdieľaní videa na sociálnej sieti Twitter sa už od pochvalných komentárov upustilo. Ľudia boli podľa echo24 zo Zacharovej zhnusení alebo jednoducho nerozumeli, čo má toto video znamenať. Podľa iných sa Zacharova opila, čo u nej, podľa viacerých zdrojov, zase nie je nič neobvyklé.