Ako reagovať pri stretnutí s medveďom v lese? Rozhodne neutekajte, pomôcť môže aj prihovorenie sa

Ak človek stretne medveďa a on ho ešte nezaregistroval, mal by ustupovať potichu smerom, odkiaľ prišiel, radí odborník. Upozorňuje na to, že pred medveďom netreba nikdy utekať, mohlo by to u neho vyvolať útok.

Ľudia, ktorí stretnú v lese medveďa hnedého, by mali ostať pokojne stáť a zhodnotiť danú situáciu. „Každému stretnutiu človeka s medveďom predchádza celý rad okolností. Z dôvodu rozmanitosti situácie, prostredia, ako aj vzdialenosti, na ktorú sa človek s medveďom stretne, nie je možné vydať univerzálne odporúčanie, ako by sa mal človek pri stretnutí s medveďom zachovať,“ povedal pre TASR Marián Hletko zo Zásahového tímu pre medveďa hnedého zo Štátnej ochrany prírody SR.

Treba sa prihovoriť, nie však kričať

Je možné, že ak medveď kráča smerom k človeku, ešte ho nezaregistroval a nevie o jeho prítomnosti. „Prihovorte sa medveďovi pokojným, hrubým hlasom. Nikdy na neho nekričte. Urobte tak čo najskôr, aby bola vzdialenosť medzi vami a medveďom v čase oznámenia svojej prítomnosti čo najväčšia,“ vysvetlil Hletko. V tejto situácií sa môže medveď postaviť na zadné nohy, nejde však o útok. Chce len človeka lepšie identifikovať zrakom a čuchom. „Ak medveď zaregistruje prítomnosť človeka, zväčša sa otočí a odíde preč,“ dopĺňa Hletko.

Medveď môže pri stretnutí s človekom javiť známky podráždenia. Pokiaľ fučí, hrabe labou, ale neútočí, pravdepodobne človek narušil jeho osobný priestor alebo má v blízkosti medvieďatá. „Medvede pri stretnutí často používajú tzv. „bluf attack“, aby dali najavo svoju nespokojnosť s prítomnosťou človeka. Medveď urobí proti vám krátky výpad a potom náhle zastane. V žiadnom prípade neutekajte,“ hovorí Hletko.

Hrajte mŕtveho

„Ak je však medveď blízko a nezastavuje, a človek vie, že sa nevyhne skutočnému útoku, hrajte mŕtveho. Človek by si mal ľahnúť na brucho, nohy voľne od seba, prsty rúk spojte za hlavou tak, aby chránili šiju,“ radí Hletko. Táto pozícia bude človeku chrániť tvár, krk a životne dôležité orgány. Ochranu pre chrbát a krk môže človeku poskytnúť aj ruksak na chrbte.

„V prípade, že vás medveď prevráti na chrbát, snažte sa okamžite prevrátiť späť na brucho. Keď medveď vycíti, že už nie ste nebezpečný, zvyčajne odíde,“ uzatvára Hletko.