Poctivú domácu polievku od Soupculture vám naberú do jedlého kornútku. Prevádzku otvorili aj v ďalšom meste

Polievky patria k našej tradícii už celé stáročia. Pokiaľ sú výživné, husté a chutné, dokážu nám plnohodnotne nahradiť aj hlavné jedlo. S jedinečným konceptom prišli aj manželia z Ukrajiny, ktorí sa rozhodli otvoriť si na Slovensku gastro biznis. V Soupculture nájdete vynikajúce polievky v jedlom kornútku.

Manželia Nataliia Baran a jej manžel Sergii Gavrylko pochádzajú z Ukrajiny. Na Slovensko prišli pred 6 rokmi. Motívom však nebolo varenie alebo otváranie polievkárne. Prilákalo ich umenie. „Ja hrám na husliach a Sergii na lesnom rohu. Dodnes pracujeme aj v Štátnom divadle v Košiciach,“ hovorí Natallia, ktorá sa spolu s manželom venuje hudbe už odmalička. Obaja najskôr študovali na konzervatóriu, neskôr aj na hudobnej akadémii.

Napriek sľubnej kariére sa im podarilo ešte čosi. V Košiciach otvorili prvú polievkáreň a začali budovať brand Soupculture. Podobný typ stravovania tu dlho chýbal a tento unikátny projekt si ľudia okamžite obľúbili a stal sa hitom. Kto by nechcel ochutnať domácu polievku v jedlom kornútku?

Ako vznikol tento nápad?

Hľadali sme riešenie pre náš nápad, a to polievka a zároveň street food ako alternatíva k ťažkým a mastným fastfoodom. Dôležité podmienky boli, aby to bolo rýchle, zdravé, chutné a pre všetkých (teda napríklad aj ľudí s rôznymi intoleranciami).

Otvoriť si gastro prevádzku bolo naším snom. V Košiciach nám totiž veľmi chýbal podnik, kde by podávali zdravé a rýchle jedlo. Na ulici si človek môže dať pizzu, kebab alebo burger, ale polievku? To človek musí zájsť do reštaurácie, usadiť sa alebo si z práce odskočiť domov, prípadne si jedlo zobrať ráno so sebou.

Viete ako sa hovorí: Kto hľadá, ten nájde a presne tak to bolo aj s nami. Hľadali sme všetko možné, no až v našej rodnej Ukrajine sme našli začínajúcu značku Soupculture – polievka v jedlom kornútku.

Prečo ste sa rozhodli práve pre kornútok?

Mohli sme dávať polievku aj do obyčajných papierových pohárikov, no tu nás zachránila naša ukrajinská tradícia. Takmer vždy jeme polievku s chlebíkom. Lenže, ako človek zje polievku v poháriku s chlebom v ruke? Bolo to nepraktické, no chlieb jednoducho musel k polievke byť. A vtedy to prišlo – chlebový kornútok.

Nasledovala dlhá cesta v hľadaní tej správnej receptúry. Na začiatku to fungovalo tak, že keď sa šlo na festival, kornútky sa piekli v obyčajnej rúre. Pre firmu Soupculture sa nechal vyrobiť aj špeciálny stroj, ktorý dokáže vyrobiť kornútok, dokonca máme aj patent. To už bolo ale za čias, keď prevádzky v Kyjeve a vo Varšave fungovali. My sme otvorili tú v Košiciach. Teraz ich je takmer 30 po celej Európe.

Z čoho je tento kornútok vyrobený? Máte aj rôzne druhy?

Keď sa pýtate na zloženie, je to veľmi jednoduché. Múka, voda, koreniny, ľanové semienka a troška oleja. Máme viac druhov, každý si môže vybrať ten svoj obľúbený. Kurkumový, celozrnný, bezlepkový, spirulinový, cviklový alebo karbonový. Soupculture ponúka trochu inú polievkovú kultúru, kde nepotrebujete lyžičku. Polievku vypijete, chrumkavý kornútok máte rovno k nej.

Sú aj recepty s polievkami špeciálne?

Všetky polievky sú krémové a robíme ich z rôznej sezónnej zeleniny a strukovín. Nezahusťujeme ich múkou, nepridávame žiadne dochucovadlá ako je napríklad vegeta a, samozrejme, nepoužívame ani žiadne spracované a konzervované suroviny. Všetko je vždy čerstvé, nepoužívame ani mäso a vajcia. V našej ponuke sa najčastejšie vyskytujú vegánske polievky. Začínali sme pri 6 druhoch, dnes ich máme viac ako 30. Polievka musí byť hlavne voňavá a teplá, ideálne zo sezónnej zeleniny.

Snažíme sa ľuďom pripraviť jedinečné polievky, ktoré inde nenájdete. Ochutnať môžete napríklad gaštanovú s hubami, ananásovú s karí, cviklovú s feniklom, cesnakovú so šafranom, pivnú s čedarom, cuketovo-avokádovú a veľa iných.

Čo majú Slováci najradšej?

Medzi najobľúbenejšie polievky Slovákov patria určite šošovicová, bryndzová, hokkaido karí, špenátová a, samozrejme, paradajková. Pre zlepšenie imunity máme aj polievku z medvedieho cesnaku.

Sledujete aj kulinárske trendy?

Polievkové trendy nesledujeme, my ich totiž udávame.

Ako vás ovplyvnila situácia s koronavírusom?

Keď začala karanténa, prevádzku sme hneď museli zavrieť. Zatvorená bola týždeň, potom sme spustili donáškovú službu a aj výdaj cez okienko. Aj vďaka ľuďom, ktorí nám fandia a zákazníkom tento nepríjemný čas prežijeme a určite vás všetkých budeme ešte dlho tešiť našimi polievkami.

Situácia nie je veselá, no snažíme sa. Nečakáme na to, kedy bude lepšie, žijeme a varíme teraz. Akurát sa viac chránime. 16. marca sme chystali otvorenie novej prevádzky v Banskej Bystrici. Kvôli koronavírusu sme to však museli presunúť. Aktuálne sme otvorili 4. 5. 2020 a nájdete nás na Kapitulskej ulici 15, smerom k pamätníku SNP.

Chcete otvárať aj ďalšie prevádzky?

Do konca roku 2020 by sme radi otvorili aj ďalšiu prevádzku, a to v Prešove na Hlavnej. Momentálne už fungujeme v ako-takom klasickom režime a, samozrejme, za dodržiavania všetkých hygienických opatrení a nariadení. Máme rúška, jednorazové rukavice a priestory pravidelne dezinfikujeme.

