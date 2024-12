Počasie sa zbláznilo, čo sa stalo so snežením, vás nepoteší: Na návrat zimy si počkáme do tohto času

Ak ste dúfali, že sa dnes zobudíte do zasneženého rána, možno ste zostali sklamaní. A s veľkým množstvom snehových zrážok netreba počítať ani počas dňa.

Namiesto toho sa očakáva viac slnečných lúčov. „Ojedinele sa vyskytnú slabé zrážky. Očakávajú sa úhrny do 1 mm, respektíve do 1 cm snehu,“ avizuje iMeteo.

Fúkať bude stále

Na niektorých miestach však treba rátať s nepríjemným javom v podobe vetra. „Fúkať bude prevažne od severu s rýchlosťou 4 až 10 m/s. Na juhovýchode však môže byť vietor silnejší, okolo 12 m/s, pričom v nárazoch môže dosahovať až do 20 m/s, čo je okolo 70 km/h,“ spomína portál o počasí.

Snehovo to nebude vyzerať ani do konca vianočných sviatkov, takže to vyzerá, že nádielka, ktorá potešila Slovákov na niektorých územiach pred Štedrým dňom, bola ojedinelou radosťou a nasledovať by malo oteplenie, vysvetľuje iMeteo vo svojej predpovedi o návrate zimy.

„Do konca roka je už viac-menej isté, že žiadne výraznejšie ochladenie, ktoré by prinieslo sneženie, sa neočakáva,“ vysvetľuje s tým, že v januári by sa to malo opäť zmeniť.